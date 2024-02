Cantora gospel Amanda Wanessa surge em foto inédita dois anos após grave acidente

Após sofrer grave acidente de carro e ficar 642 dias internada, a cantora gospel Amanda Wanessa surge sorridente em uma cama durante sua recuperação

A cantora gospel Amanda Wanessa, de 36 anos, está longe do cenário musical desde que sofreu um grave acidente de carro em 2021. Ela ficou internada por 642 dias em um hospital e teve alta em outubro de 2022. Desde então, a artista segue em cuidados médicos domiciliares e não é vista por seus fãs enquanto está em fase de recuperação. Porém, a família abriu uma exceção e compartilhou uma foto inédita de como ela está hoje em dia.

Amanda apareceu sorridente enquanto estava deitada em uma cama em sua casa. A foto foi compartilhada por seu marido, Dobson Santos, na noite de quinta-feira, 1º, e ele escreveu um trecho bíblico na legenda.

""Um olhar animador dá alegria ao coração." (Provérbios 15:30) Regozijo-me do cuidado de Deus, da proteção da minha família e do aconchego do meu lar. "Fé+Fé = Milagre"", disse ele.

O acidente aconteceu em uma rodovia de Pernambuco quando Amanda Wanessa estava dirigindo o carro com outros três passageiros: o seu pai, a filha e a amiga. Os outros três ocupantes se recuperaram.

O anúncio da alta hospitalar de Amanda Wanessa

Em abril de 2022, a família de Amanda Wanessa fez um post especial nas redes sociais para celebrar a alta hospitalar dela.

"Queridos amigos, irmãos, intercessores… Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife). Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos sentimos. Essa foto de Amandinha sorrindo é de hoje! Nós, família, publicamos com muito carinho para registrar o MILAGRE! É o “retrato” da graça de Deus. Aleluia", informaram.

E completaram: "Ah, o Senhor é o Todo Poderoso, Jeová Rafah. Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem “começou a boa obra é fiel para cumpri-la! Amém? Você faz parte desse milagre! Pode glorificar a Deus conosco? "Fé mais Fé é igual a milagre."".