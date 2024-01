Cantor sertanejo desaparecido é encontrado morto no interior de SP

Luto! O cantor sertanejo Ton Ferreira ficou uma semana desaparecido e seu corpo foi encontrado nesta sexta-feira, 22. Entenda aqui

A morte do cantor sertanejo Ton Ferreira foi confirmada nesta sexta-feira, 12. Ele estava desaparecido há uma semana e seu corpo foi encontrado em um terreno baldio em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue em investigação para descobrir como ele morreu. Uma das linhas de investigação é que ele tenha tirado a própria vida por causa de sinais encontrados no corpo dele.

Ton Ferreira desapareceu após um show na madrugada de sexta-feira, 5. Ele se apresentou e foi levar um colega em casa. Depois disso, ele não foi mais visto.

Ton Ferreira era o nome artístico de Everton da Silva Ferreira. Ele tinha 34 anos e se dedicava à carreira de cantor sertanejo há cerca de 20 anos. Ele fez parte de bandas de baile, duplas e estava em carreira solo.

A declaração da esposa dele depois do sumiço

Segundo informações compartilhadas pelo colunista Leo Dias, a esposa do artista, Adriele Stefani, relatou que trocou mensagens com o marido pela última vez na madrugada da apresentação. Após o show, ele decidiu dar carona ao tecladista de sua banda e câmeras registraram o momento em que ele deixou a casa do membro da equipe.

Em seu perfil nas redes sociais, Adriele Stephanie chegou a fazer um apelo pedindo informações sobre o paradeiro do marido, com quem se relaciona há 10 anos: “Gente, nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado, eu irei avisar, mas, por enquanto, não tenho nenhuma notícia!”, ela lamentou o desaparecimento do cantor.

“Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo pelo WhatsApp. Desde já, agradeço a todos que estão compartilhando! Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for, mas, no mais, eu também não sei de nada”, pediu.