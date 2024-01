Quem é Ton Ferreira? Cantor sertanejo desapareceu após fazer show

Cantor sertanejo Ton Ferreira preocupa familiares e amigos após passar cinco dias sem dar notícias; ele foi visto pela última vez após show

O cantor sertanejo Ton Ferreira está desaparecido desde a última sexta-feira, 5. O artista foi visto pela última vez após sua apresentação em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Com cinco dias sem dar notícias, familiares e amigos estão preocupados e mobilizam buscas por respostas sobre seu paradeiro nas redes sociais.

Segundo informações compartilhadas pelo colunista Leo Dias, a esposa do artista, Adriele Stefani, relatou que trocou mensagens com o marido pela última vez na madrugada da apresentação. Após o show, ele decidiu dar carona ao tecladista de sua banda e câmeras registraram o momento em que ele deixou a casa do membro da equipe.

O colunista ainda acrescenta que a polícia está em busca do paradeiro de Ton Ferreira e já conseguiu localizar seu carro em uma estrada na zona leste de São José dos Campos. Dentro do veículo, teria sido encontrado um teclado, mas não há nenhum sinal do artista, que segue desaparecido há cinco dias após sua última apresentação.

Em seu perfil nas redes sociais, Adriele Stephanie chegou a fazer um apelo pedindo informações sobre o paradeiro do marido, com quem se relaciona há 10 anos: “Gente, nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado, eu irei avisar, mas, por enquanto, não tenho nenhuma notícia!”, ela lamentou o desaparecimento do cantor.

“Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo pelo WhatsApp. Desde já, agradeço a todos que estão compartilhando! Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for, mas, no mais, eu também não sei de nada”, pediu. "Seguimos sem notícias", ela atualizou mais cedo:

Cantor sertanejo desapareceu após fazer show no interior de São Paulo - Reprodução/Instagram

Quem é Ton Ferreira?

Nas redes sociais, Ton Ferreira acumula quase 40 mil seguidores que curtem sua paixão pela música. Com 18 anos de estrada no sertanejo, a última postagem dele celebra o aniversário da carreira: “Parece que foi ontem, esse mês completo 18 anos de carreira, começando lá com meus 15 anos com a ajuda e um empurrãozinho do meu irmão”, diz o artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ton ferreira cantor (@tonferreiracantor)

Além de dividir datas de shows, os bastidores de suas apresentações e declarações apaixonadas para sua companheira, Ton também costumava compartilhar detalhes de sua rotina intensa de exercícios. O cantor se declara mestre de capoeira e praticante de Jiu Jitsu e competidor de Boxe, com vídeos de suas conquistas nos esportes.