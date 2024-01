'Caneta azul': Saiba de onde vem a fortuna de Manoel Gomes

Dono do hit ‘Caneta Azul’, o artista Manoel Gomes mostrou sua mansão luxuosa na Grande São Paulo. Saiba mais sobre os ganhos dele

O cantor Manoel Gomes, que faz sucesso com o hit Caneta Azul, surpreendeu seus fãs ao mostrar que se mudou para uma nova mansão. Ele se mudou para uma casa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, e abriu as portas do local para o canal PodPah no YouTube. Agora, que tal saber mais sobre o artista?

De acordo com o Jornal Extra, o dinheiro de Manoel Gomes vem dos investimentos que ele fez e também com campanhas publicitárias. Parte da renda dele fez da divulgação de publicidade em suas redes sociais, já que tem mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, e ele também tem uma empresa em seu nome.

Além disso, ele também faz sucesso com novas parcerias musicais. Recentemente, ele gravou o hit Lá Ele com o cantor Tierry e também fez seu próprio álbum, chamado Manoel Gomes - Blue Pen. Manoel ainda é contratado do SBT para ser repórter no programa Circo do Tiru.

Hoje em dia, ele vive na mansão em Alphaville e tem um carro de luxo, que é uma Range Rover, que é avaliada em R$ 650 mil. Vale lembrar que ele ficou famoso em 2019, quando o hit Caneta Azul viralizou nas redes sociais.

Conheça a mansão de Manoel Gomes:

O cantor Manoel Gomes, que faz sucesso na internet por causa da música Caneta Azul, se mudou para uma mansão de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Ele abriu as portas da propriedade em um vídeo no canal PodPah e mostrou os detalhes do local.

A casa é grande, com piscina, área gourmet, quartos espaçosos, sala de ampla, sala de cinema, garagem para três carros e dois andares. “Vivia numa casa apertada, agora tenho uma casa folgada”, disse ele.

Ele contou que está realizado com a mudança e feliz com a nova conquista. “Aqui tem uns pássaros que cantam e isso lembra a minha região”, disse ele.

Fotos: Reprodução / Podpah