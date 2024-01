Conheça a mansão de Manoel Gomes, do hit ‘Caneta Azul’

Famoso pela música Caneta Azul, o cantor Manoel Gomes se mudou para mansão de luxo na Grande São Paulo e mostrou os detalhes da propriedade

O cantor Manoel Gomes, que faz sucesso na internet por causa da música Caneta Azul, se mudou para uma mansão de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Ele abriu as portas da propriedade em um vídeo no canal PodPah e mostrou os detalhes do local.

A casa é grande, com piscina, área gourmet, quartos espaçosos, sala de ampla, sala de cinema, garagem para três carros e dois andares. “Vivia numa casa apertada, agora tenho uma casa folgada”, disse ele.

Ele contou que está realizado com a mudança e feliz com a nova conquista. “Aqui tem uns pássaros que cantam e isso lembra a minha região”, disse ele.

Fotos: Reprodução / Podpah

A mansão de Viih Tube e Eliezer

O ex-BBB Eliezer surpreendeu os seguidores ao mostrar fotos de como é o projeto de decoração de sua casa com a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube. Os dois compraram uma mansão na Grande São Paulo e estão reformando o local. Além de mostrar o acompanhamento da obra nos stories do Instagram, ele postou o projeto de decoração de vários espaços da casa.

Ele revelou que a academia contará com iluminação de Led e uma grande porta em uma das laterais. O quarto do casal e o closet será feito em tons de bege e marrom e em um ambiente espaço e acolhedor. Por sua vez, o quarto e o closet da filha deles, Lua, será em tons de rosa, com direito a céu estrelado e cama com cabeceira de casinha.

A casa também terá uma área gourmet com mesa luxuosa e fireplace com telão. E a área de lazer contará com uma piscina em formato de lago e uma parte com areia.