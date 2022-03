Britney Spears revela vontade de fazer nova tatuagem inspirada por Selena Gomez

Britney Spears compartilhou que tem vontade de fazer uma nova tatuagem ao ver uma de Selena Gomez

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 18h44

Nesta quinta-feira, 31, Britney Spears (40) revelou em seu Instagram que tem vontade de fazer uma nova tatuagem!

A diva pop gostou de uma tatuagem que Selena Gomez (29) fez em suas costas e decidiu usar de inspiração. A tatuagem de Selena é de uma rosa.

No post, Britney compartilhou uma foto da tatuagem de Selena e escreveu na legenda: "Eu não sou muito de tatuagens mas meu Deus ... quão linda é essa rosa? Selena Gomez me inspirou a fazer outra". A cantora que passou 13 anos sob a tutela do pai, já tem uma tattoo no seu cóccix.

E Selena Gomez respondeu a postagem de Britney e escreveu: "Te amo para sempre e sempre". E os fãs da cantora apoiaram a ideia da nova tatuagem: "faça menina", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Você precisa de uma rosa Britney".

Nos comentários, os fãs das duas cantoras se animaram ao pensar em um feat com as divas do pop! "Britney feat Selena, por favor!", pediu um seguidor. Outro fã escreveu: "Precisamos dessa collab".

Confira aqui o post de Britney Spears!