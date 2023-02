Britney Spears desabafa e critica atitude de fãs após apagar suas redes sociais novamente

Britney Spears desabafou em seu Twitter na última semana, para explicar seu sumiço. A famosa desativou seu perfil do Instagram após divulgar diversos vídeos dançando, assim como fotos sensuais. Isso tudo começou após o fim da tutela de seus pais, e a artista começou a se rebelar, mas demonstra estar muito instável mentalmente.

Após essa série de postagens e a exclusão da conta, os fãs da cantora foram à loucura, achando que ela poderia estar em perigo, então ligaram para autoridades. Alguns dos fãs de Britney chegaram a ligar para a polícia. Então, ela veio as suas outras redes sociais se pronunciar sobre o ocorrido e esclarecer a situação.

Em seu Twitter, Britney Spear postou: “Sim, sou eu… estou viva e bem. Desativei meu Instagram porque tinha muita gente dizendo que eu parecia uma idiota e maluca dançando. Honestamente, eu estava fazendo o meu melhor, mas me perturbou ver as pessoas falarem abertamente sobre isso. Sim, isso feriu meus sentimentos. Sou sensível e, honestamente, prefiro fazer uma pausa", contou em relação aos vídeos que tem gravado e divulgado em suas redes.

Na quarta-feira passada, a polícia foi a casa da famosa, checar seu estado de saúde devido ao alerta dos fãs da cantora, mas a famosa não gostou da atitude e apesar de compreender a intenção, achou que os fãs tomaram uma atitude desnecessária: “Estou chocada demais que, quando desativei meu Instagram, os fãs ficaram preocupados e mandaram a polícia para minha casa. Realmente foi desnecessário. Eu adoro meus fãs, mas aqueles que fizeram isso não são fãs de verdade e, sinceramente, senti que era uma forma de me fazer ficar mal”.

A famosa ainda se abriu e desabafou sobre ter se sentido envergonhada e desconfortável com outra situação que aconteceu no dia anterior, que fez com que ela já não estivessem muito bem antes de ler os diversos comentários de hate em suas publicações. A famosa ainda disse que está traumatizada com tudo que está acontecendo: “Ontem, em um restaurante, três garotas vieram até mim tão bêbadas e barulhentas, sentaram bem ao meu lado com aquele cheiro nojento de álcool e acertaram na minha cara, me lembraram do meu casamento… Fiquei traumatizada”.

Então a cantora concluiu que apesar da preocupação, ela está bem e lidando com sua própria vida, e pediu que os fãs tivessem mais compreensão e fossem mais respeitosos com sua vida pessoal: “Então, com isso dito, por favor, saibam novamente que estou fazendo o melhor que posso. Estou viva, bem, com saúde e pronta para começar um novo dia, uma nova manhã! Aos meus verdadeiros fãs, Deus os abençoe”.