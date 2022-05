Arthur Aguiar faz tatuagem com nome de Maíra Cardi

Arthur Aguiar fez tatuagem no peito para homenagear a esposa, Maíra Cardi, e mostra detalhe durante gravação

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 11h26

O ator e cantor Arthur Aguiar surpreendeu os fãs ao mostrar que fez uma nova tatuagem. Desta vez, ele decidiu homenagear a esposa, a coach Maíra Cardi. Para isso, o artista escreveu o nome dela no tórax.

A nova tattoo foi vista durante a gravação do novo projeto audiovisual dele na noite de terça-feira, 24, com o grupo Sorriso Maroto e a dupla Matheus & Kauan. O artista apareceu com um look decotado e sem nada por baixo, o que deixou à mostra uma parte da tatuagem.

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Arthur Aguiar também fez uma tatuagem para homenagear a filha, Sophia. A tattoo para a herdeira foi feita no braço direito e também em letras cursivas.

Vale lembrar que Arthur Aguiar foi o campeão do BBB 22, da Globo, e ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Desde que saiu do confinamento, ele contou que seu foco é trabalhar com música no momento. Tanto que ele já lançou uma música e está gravando um novo projeto com seis faixas.

Confira as fotos de Arthur Aguiar na gravação do novo projeto: