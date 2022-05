Arthur Aguiar grava novo projeto musical com Sorriso Maroto e Matheus & Kauan

Arthur Aguiar realiza a gravação de seu projeto audiovisual em estúdio de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 22h25

O ator e cantor Arthur Aguiar está com foco total em sua carreira na música. Depois de vencer o BBB 22, da Globo, ele já está em um estúdio em São Paulo para gravar seu novo projeto audiovisual. Nesta terça-feira, 24, o artista gravou as imagens ao lado do grupo Sorriso Maroto e também da dupla Matheus & Kauan.

O novo projeto de Arthur Aguiar será composto por seis faixas com participações especiais. Confira abaixo as fotos dos bastidores da gravação!

Depois da grande final do BBB 22, Arthur Aguiar contou na Revista CARAS sobre seus novos projetos. "Tenho muitos convites, shows marcados até dezembro. Realmente, a visibilidade do programa é enorme! Novela? Ouvi algo sobre uma participação, mas não é nada certo ainda, e também tem um convite para ser apresentador. Mas o meu foco é na música. E tenho convivido com gente muito generosa até agora. Até agora todo mundo conhecia o ator, mas a música faz parte de mim!", disse ele.