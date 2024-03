Ariana Grande teria revelado traição de ex-marido em novo álbum

Ariana Grande lançou o seu sétimo trabalho de estúdio nesta sexta-feira, 08, "Eternal Sunshine"; os fãs da cantora especularam traição

Na última sexta-feira, 08, Ariana Grande alegrou seus fãs ao lançar seu mais recente trabalho musical, o "Eternal Sunshine", seu sétimo álbum de estúdio. No entanto, rapidamente, os fãs da cantora começaram a especular sobre a possibilidade da cantora ter dado indícios sobre os motivos reais por trás de sua separação com o ex-marido, Dalton Gomez.

Na época em que o casal oficializou o pedido de divórcio, a artista mencionou, nos documentos, "diferenças irreconciliáveis" como razão para o término do relacionamento. Os fãs da cantora notaram que, na letra da música principal, a "Eternal Sunshine", ela insinua ter sido traída.

A cantora descreve um episódio em que um homem brincou com ela, mentindo e aparentemente sendo infiel. "Nunca testemunhei alguém mentir como você / A ponto de fazer você acreditar que é verdade / Agora representamos nossas cenas separadamente", entoa ela.

"Agora ele está na minha cama, deitado em seu peito / Agora estou na minha cabeça, imaginando como isso termina", prossegue a estrela. "Mostrei a você todos os meus demônios, todas as minhas mentiras / Mesmo assim, você brincou comigo como em um Atari / Agora parece que estou me olhando no espelho / Espero que se sinta bem quando estiver com ela", canta no verso seguinte.

Ariana também revela ter encontrado um rapaz bom e que ele está ao seu lado agora. A interpretação da web sugere que esse "rapaz" seria Ethan Slater, atual namorado da artista, que teria sido conhecido durante as filmagens de "Wicked", que vai ser lançado nos cinemas ainda esse ano.

Embora tenham sido vistos publicamente pela primeira vez em setembro do ano passado, rumores indicam que o romance pode ter começado durante o processo de separação de Dalton.

Acordo pré-nupcial entre Ariana e Dalton Gomez

De acordo com o TMZ, o acordo pré-nupcial feito pelos artistas antes da troca de alianças foi o que facilitou todo o processo. Seguindo o que foi combinado antes do casamento, Ariana pagará a Dalton a quantia de US$ 1.250.000 - cerca de R$ 6,4 milhões, na cotação atual. A cantora optou por pagar a quantia de forma antecipada, o que deve evitar reajustes. O motivo do pagamento não foi revelado.

Dalton também receberá metade do lucro líquido da venda de uma casa em Los Angeles, nos EUA, e, além disso, a cantora americana ainda pagará até US$ 25 mil pelos honorários advocatícios do ex-marido. O acordo foi protocolado em um tribunal local e só falta o juiz assinar para eles voltarem ao estado civil de solteiros.