Após pausa, Wesley Safadão anuncia data para voltar aos palcos

O cantor Wesley Safadão decidiu pausar a agenda de shows após ser diagnosticado com transtorno de ansiedade

O cantor Wesley Safadão vai voltar aos palcos! Nesta quinta-feira, 21, ele surpreendeu os seguidores das redes sociais ao fazer uma postagem revelando que já tem a data para retomar sua agenda de shows.

"Avisa aí que o Safadão tá voltando dia 29 de setembro. Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando os palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim!", celebrou ele no começo do texto.

Em seguida, Safadão fez um agradecimento. "Obrigado Deus, minha família, fãs e amigos. Vamos juntos comemorar da melhor forma que a gente sabe fazer? Cantando, dançando, pulando, soltando a voz e é claro, gritando bem altooo: VAI SAFADÃO, VAI SAFADÃO! Gratidão por tudo, eu amo vocês!", completou a publicação.

O show do dia 29 de setembro acontece em Embu das Artes, em São Paulo. No dia 30, o cantor estará em Reriutaba, no Ceará. Já no dia 1 de outubro, ele fará uma apresentação em Barcarena, no Pará. "Onde eu te encontro?", perguntou o artista.

Confira a publicação:

A pausa dos shows e o diagnóstico

No começo do mês, a equipe de Safadão revelou que o artista iria pausar suas apresentações por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após ele ser diagnosticado com transtorno de ansiedade. "Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos", dizia o comunicado.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Safadão revelou que precisou parar para cuidar de sua saúde mental. "Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. (...) É como se eu não conseguisse dizer não", revelou.

Depois, ele relembrou quando começou a se sentir mal. "Estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal dentro do carro. Eu comecei a faltar ar, eu queria respirar e não conseguia. 'Eu quero ir para o hospital, acho que eu estou morrendo'. Eu não sentia meus dedos", contou ele, que começou a fazer acompanhamento com um psiquiatra, além de usar medicamento e fazer sessões de terapia.

A recuperação

Na última segunda-feira, 18, Wesley Safadão voltou a falar sobre o seu afastamento dos palcos e deu detalhes sobre a sua recuperação nos Stories do Instagram. "A cada dia que passa, eu venho me sentindo melhor, mesmo que seja um processo de momentos durante o dia. Em alguns momentos, você se sente meio estranho, mas tô melhorando a cada dia", disse ele em um trecho.