Afastado dos palcos, Wesley Safadão fala sobre sua recuperação de sua saúde mental

Wesley Safadão aparece nas redes sociais durante pausa na carreira e fala sobre a recuperação de sua saúde mental após crises de ansiedade

No início de setembro, o cantor Wesley Safadão surpreendeu a todos ao anunciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Segundo o sertanejo, a decisão veio com o esgotamento de seu corpo após ser diagnosticado com transtorno de ansiedade.

Nesta segunda-feira,18, Safadão voltou a falar sobre o seu afastamento dos palcos e deu detalhes sobre a sua recuperação. Em seus stories do Instagram, ele parabenizou o filho por seu aniversário e logo já tocou no assunto saúde."A cada dia que passa, eu venho me sentindo melhor, mesmo que seja um processo de momentos durante o dia. Em alguns momentos, você se sente meio estranho, mas tô melhorando a cada dia", iniciou.

O cantor afirmou que essa fase difícil não passa de um grande ensinamento. "Eu tenho dentro de mim uma certeza que eu vou viver nos próximos anos os melhores anos da minha vida. Porque eu precisava passar por isso para conseguir ter mais equilíbrio", disse ele.

Safadão também falou sobre o seu longo período na estrada e como sempre é bom fazer uma pausa para buscar o equilíbrio que deseja. "O sucesso é bom, mas a gente sempre paga um preço muito caro por isso", confessou. Ele também mostrou o que anda fazendo para restaurar sua saúde mental. "No decorrer desses dias, aos poucos, a gente tem tirado alguns momentos durante o dia para ir ajustando as coisas, para na minha volta de shows voltar mais equilibrado, com uma quantidade menor", contou.

Ao finalizar as atualizações sobre sua saúde, o sertanejo começou a contar a sua história com a ansiedade e o estresse. "Em 2018, eu tive um estresse muito grande e fui inclusive parar no hospital. Acho que desde essa época que eu vinha nesse início, nessas crises e não queria aceitar. E depois, quando alguém chegava para mim e dizia 'Cara, relaxa. Faz uma terapia. Procura um profissional da área', eu dizia 'Não, vamos trabalhar'. E assim que chegou a pandemia, tivemos aquele momento de pausa e tudo mais. Mas assim que acabou a pandemia, voltou em uma pegada muito forte."

Safadão contou que em 2022, ele teve um problema de coluna, que lhe impediu de fazer atividades de lazer. Então suas horas vagas foram substituídas por mais trabalho, que é uma coisa que embora ele goste de fazer, precisava de um equilíbrio. "Isso foi encadeando mais ainda (...) Dia 5 de agosto, eram dois shows, e eu estava numa ligação e tive um pico de estresse muito forte, dentro do carro, a caminho do show. Comecei a buscar ar, as mãos dormentes... Eu não sabia se ia para o show ou para o médico", contou ele, que conseguiu subir aos palcos naquela noite.

No entanto, as crises continuaram a se repetir e a turnê foi cancelada após comunicado oficial em suas redes sociais. "Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado (...) Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com o Wesley", informou a nota. O sertanejo segue sem previsão de retorno aos palcos.

