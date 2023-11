Após diagnóstico, Anahí não fará show do RBD em São Paulo

A cantora Anahí foi diagnosticada com infecção renal grave, e por ordens médicas, não se apresentará na 'Soy Rebelde Tour'

Por problemas de saúde, Anahí não participará do show da 'Soy Rebelde Tour', no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado, 18. A informação foi dada pelo perfil da Live Nation, no Instagram. Os shows do RBD continuarão como programados com Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann.

"A Live Nation lamenta informar que, por ordem médica, Anahí não poderá realizar o show do dia 18 de novembro da Soy Rebelde Tour no Allianz Parque. As celebradas apresentações do RBD continuarão como programadas com Dulce María, Maite, Christopher e Christian."

"Anahí lamenta profundamente sua ausência e, junto com seus companheiros de banda, manda uma mensagem especial aos fãs: "Estou com o coração partido por não poder me apresentar esta noite. Fiz todos os esforços possíveis para estar no palco, mas infelizmente os médicos insistem que use esse tempo para descansar e me curar. Nós cinco decidimos que o show deveria continuar em respeito a todos vocês."

"RBD é seu público, sua música e sua história. Cada um de vocês, cada esforço, cada lágrima, cada sorriso que nos deram são o nosso motor para começar do zero e nunca parar de sonhar. Nenhum sonho é inatingível porque o amor de vocês vale tudo. Porque vocês são nosso amor, essa festa continua. Porque somos Rebeldes e hoje estamos perto de você, Brasil!" RBD", diz o comunicado.

No show desta última sexta-feira, 17, Anahí abandonou o show do grupo RBD em São Paulo cerca de uma hora após o início da apresentação. A estrela, que já tinha revelado que está doente, precisou deixar o palco para ir em busca de um atendimento médico.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Live Nation Brasil (@livenationbr)

Anahí recebe diagnóstico após deixar show do RBD

Na madrugada deste sábado, 18, Anahí se manifestou sobre seu estado de saúde. A cantora precisou deixar o show do RBD em São Paulo antes da apresentação terminar para ir ao hospital. No hospital, a artista foi examinada e divulgou seu diagnóstico: "Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor". Saiba mais!