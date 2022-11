Ao lado de famosos, Thiaguinho tieta Milton Nascimento durante show: ''Forte e linda referência!''

Cantor Thiaguinho se declara ao posar no camarim com Milton Nascimento em show em São Paulo, além dos cantores Criolo e Seu Jorge

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 08h26

O cantor Thiaguinho (39) teve um encontro super especial na noite de quinta-feira, 04, e compartilhou com seus seguidores nas redes sociais!

Fã, o artista marcou presença no show do ícone Milton Nascimento, que completou 80 anos no último dia 26, no palco do Espaço Unimed, em São Paulo, acompanhado da namorada, Carol Peixinho (36), e do amigo Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Thiaguinho aparece ao lado de Milton no camarim, além dos artistas Criolo (47), Seu Jorge (52) e Altay Veloso (71).

"E os bailes da vida me renderam conhecer de perto um dos maiores da história da nossa música… @miltonbitucanascimento !!! Várias emoções!!! Assistir “A Última Sessão de Música” é uma aula de como viver de música uma vida toda de forma digna é linda! Depois, ouvir do boca do Homi: “Dedico esse show para THiaguinho…” entre outros… foi uma das maiores emoções da minha vida!", iniciou ele na legenda.

Em seguida, Thiago André contou que fez questão de agradecer por regravar grandes sucessos de Bituca. "Mas ao fim do show tive um presente maior… Agradecer pela oportunidade de regravar “Travessia” e “Canção da América” em meus mais recentes álbuns! Obrigado por ser uma forte e linda referência, Bituca! Você é mais especial ainda de perto! Isso é MÁGICO! E uma noite de vários bons encontros com pessoas que amo e admiro! Que momenTHo!", declarou ainda Thiaguinho.

Durante a apresentação, Milton recebeu Seu Jorge no palco, que chegou a se ajoelhar em reverência ao grande nome da música brasileira, e não conteve as lágrimas.

Confira o encontro de Thiaguinho com Milton Nascimento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thbarbosa)

Milton Nascimento completa 80 anos e é homenageado por famosos

Um dos maiores talentos da música brasileira, o grande Milton Nascimento, nascido no Rio de Janeiro fez 80 anos e coleciona muitos sucessos, como Maria, Maria, Canção da América e Encontros e Despedidas. O artista, que já soma mais de 60 anos de carreira e anunciou a aposentadoria em 2021, ganhou homenagens especiais de famosos nas redes sociais, que fizeram questão de exaltar o brasileiro com lindas declarações.

O filho de Milton, Augusto Nascimento, se declarou para o pai na web. Ele conheceu o cantor quando tinha 13 anos, mas foi adotado por ele oficialmente em 2017. "80 anos do cara mais incrível desse mundo. Obrigado pela vida, pelas histórias, aprendizados, e por permitir que eu viva todos momentos ao seu lado. Feliz aniversário, meu pai e melhor amigo. Eu te amo muito", disse ele, que é responsável pela vida do pai na internet. Nascimento também recebeu mensagens de Cris Vianna, Gilberto Gil, Djamila Ribeiro, Alexandre Nero, entre outros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!