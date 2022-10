Milton Nascimento completa 80 anos e é homenageado por famosos

Cantor Milton Nascimento, o Bituca, faz aniversário de 80 anos e recebe homenagens do filho e de artistas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 10h27 - Atualizado às 10h57

Dia de festa para os fãs de MPB! Isso porque, nesta quarta-feira, 26, o grande Milton Nascimento está completando mais um ano de vida!

Um dos maiores talentos da música brasileira, o cantor e compositor nascido no Rio de Janeiro está fazendo 80 anos e coleciona muitos sucessos, como Maria, Maria, Canção da América e Encontros e Despedidas.

O artista, que já soma mais de 60 anos de carreira e anunciou a aposentadoria em 2021, ganhou homenagens especiais de famosos nas redes sociais, que fizeram questão de exaltar o brasileiro com lindas declarações.

Confira as homenagens para Milton Nascimento:

O filho de Milton, Augusto Nascimento, se declarou para o pai na web. Ele conheceu o cantor quando tinha 13 anos, mas foi adotado por ele oficialmente em 2017. "80 anos do cara mais incrível desse mundo. Obrigado pela vida, pelas histórias, aprendizados, e por permitir que eu viva todos momentos ao seu lado. Feliz aniversário, meu pai e melhor amigo. Eu te amo muito", disse ele, que é responsável pela vida do pai na internet.

Cris Vianna (45), atriz: "FELIZ ANIVERSÁRIO, GIGANTE!!! Hoje um dos maiores nomes da música brasileira completa 80 anos. Que presente Milton Nascimento é para a nossa cultura e para nossa história. Sua vida merece ser celebrada todos os dias. Viva @miltonbitucanascimento! Muita paz, saúde e felicidade."

Djamila Ribeiro (42), ativista e escritora: "80 ANOS DE BITUCA. Hoje é aniversário de uma das maiores vozes de todos os tempos. Os 80 anos de um dos maiores músicos de todos os tempos é uma data marcante no país. Que alegria nossa testemunhar a vida longa desse ser lindo dotado da voz divina, um sujeito histórico e que precisa ser festejado sempre. Que sorte a nossa termos Bituca, que lindo poder festejar a longevidade e talento desse gênio", começou escrevendo. "Feliz Aniversário, meu amigo! Queria estar aí pra te encher de beijos, mas te festejo, celebro e honro! Que honra poder compartilhar momentos lindos com você, sem dúvidas é um dos maiores presentes da minha vida. Te amo, Bituca!", declarou ainda a filósofa.

Gilberto Gil (80), cantor: "A turma dos oitentões da música brasileira ganha mais um membro ilustríssimo hoje: @miltonbitucanascimento. Sua voz poderosa, sua obra exuberante e sua força para a cultura brasileira já são mais do que reconhecidas por todos nós! Viva, Bituca! Aquele abraço!", escreveu a equipe de Gil.

Alice Wegmann (26), atriz: "Bituca faz 80 anos! Num momento em que o governo pouco olha pra nossa cultura, precisamos mais que nunca celebrar nossos artistas. Foram tantas letras e melodias ouvidas nessa voz que parece que vem do céu… Nessa noite, soube que Milton era noveleiro e acompanhava fielmente #OndeNascemOsFortes. Os melhores dias da minha vida aconteceram sem eu fazer planos… Eu tava num outro show, @mathsenra me chamou pra ver Bituca, quando eu me toquei estávamos todos no quarto de hotel dele vendo a série! Kkkkkk. Que privilégio ver, ouvir e sentir de perto tanta sensibilidade. Que os jovens desse país saibam sempre preservar e valorizar o que temos de melhor :) “todo artista tem que ir aonde o povo está” e ele foi, durante todos esses anos! Viva viva viva."

Alexandre Nero (52), ator: "Meus mil vivas para um dos maiores compositores, peculiares e brilhantes vozes que já pisaram nesse planeta, Milton Nascimento @miltonbitucanascimento, que hoje completa 80 anos. Nesse momento em que a cultura, arte e a educação tem sido tão atacada, destratada e maldita por alguns, lhe reverenciar é símbolo e motivo pra lembrança da importância do fundamento vital de uma nação. Mestre maior, de coração gigantesco, que tive a honra de conhecer de perto cantando comigo em meu mais recente álbum, parabéns, e obrigado por tanto. O dia é seu. O mundo é seu."

Milton Nascimento surge ao lado de cantor famoso

Recentemente, o cantor Milton Nascimento apareceu em suas redes sociais com uma foto que deu o que falar para seus seguidores. O artista surgiu ao lado do cantor e compositor Paul Simon (80), famoso pela dupla Simon & Garfunkel, que conta com músicas aclamadas mundialmente. “30 anos de amizade, música e muita admiração. Hoje tive a alegria de encontrar com o meu grande irmão @paulsimonofficial”, escreveu Milton na publicação que fez em seu Instagram, posando ao lado do amigo.

