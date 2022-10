Milton Nascimento surge ao lado de cantor famoso e arranca elogios

Cantor Milton Nascimento está nos Estados Unidos e já encontrou alguns nomes importantes da música

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 21h21

Nesta terça-feira, 11, o cantor Milton Nascimento (79) apareceu em suas redes sociais com uma foto que deu o que falar para seus seguidores. O artista surgiu ao lado do cantor e compositor Paul Simon (80), famoso pela dupla Simon & Garfunkel, que conta com músicas aclamadas mundialmente.

“30 anos de amizade, música e muita admiração. Hoje tive a alegria de encontrar com o meu grande irmão @paulsimonofficial”, escreveu Milton na publicação que fez em seu Instagram, posando ao lado do amigo.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com o grande encontro de dois gigantes da música. “Meu deus do céu que dupla, maravilhosos!”, exclamou um seguidor. “Deuses da arte”, comentou outro. “Demorou até para carregar a foto de tão pesada”, disse um terceiro.

A dupla sueca Simon & Garfunkel, formada pelos cantores e compositores Paul Simon e Art Garfunkel, é dona de grandes músicas aclamadas mundialmente, como The Sound of Silence, regravada por muitos artistas consagrados, e Bridge Over Troubled Water.

Veja a publicação de Milton Nascimento ao lado de Paul Simon:

Milton Nascimento tem visita ilustre de cineasta famoso em seu show

O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu uma visita ilustre em seu show em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O artista apareceu em seu Instagram posando ao lado do cineasta norte-americano Spike Lee, que compareceu ao show do colega brasileiro.

Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor brasileiro posou ao lado do cineasta norte-americano conhecido por trabalhos aclamados e indicados ao Oscar como os filmes Infiltrado na Klan e Malcom X. Na foto, Spike Lee aparece segurando o crachá do show de Milton Nascimento autografado.

Na legenda da publicação nas redes sociais, Milton Nascimento escreveu: “Alegria receber meu irmão, @officialspikelee, no meu show hoje”.