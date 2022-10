Milton Nascimento tem visita ilustre de cineasta famoso em seu show

Cantor Milton Nascimento recebe cineasta estadunidense conceituado em show em Nova York

Publicado em 06/10/2022, às 22h12

Nesta quinta-feira, 6, o consagrado cantor Milton Nascimento (79) recebeu uma visita ilustre em seu show. O artista apareceu em suas redes sociais ao lado do cineasta norte-americano Spike Lee (65), que esteve presente em seu show em Nova York.

Em seu Instagram oficial, o cantor posou ao lado do cineasta conhecido por trabalhos como Infiltrado na Klan e Malcom X. Na foto, Lee aparece segurando o crachá do show autografado.

Na legenda, Milton escreveu: “Alegria receber meu irmão, @officialspikelee, no meu show hoje”.

Nos comentários, famosos, amigos e fãs do cantor elogiaram o encontro de duas personalidades tão amadas no mundo das artes. “Que encontro!”, exaltou Djamila Ribeiro. “Imagina a alegria do Spike então”, comentou uma fã.

Veja a publicação de Milton Nascimento com Spike Lee: