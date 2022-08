Anitta revela detalhes do clipe 'Gata': 'Vibe mais obscura e sensual'

Anitta define como foi gravar o seu novo clipe da carreira para a música 'Gata': 'A Anitta desse universo é totalmente sem medo'

André Luiz Freitas Publicado em 05/08/2022, às 12h35

Nesta sexta-feira, 5, a cantora Anitta (29) lançou o clipe da música 'Gata' e também realizou uma coletiva de imprensa para revelar mais detalhes sobre o projeto. O lançamento do álbum Versions of Me (Deluxe) foi anunciado há poucos dias e o projeto conta com músicas inéditas e ainda, três videoclipes que serão lançados um a cada semana, antes da divulgação oficial do álbum.

Depois de fazer mistério e uma votação com os fãs, o primeiro clipe da nova parte do álbum foi Gata. A faixa, que é uma parceria com o porto riquenho Chencho Corleone, está presente ainda na primeira versão do disco.

A direção é uma colaboração de Anitta com Giovanni Bianco, diretor criativo responsável por videoclipes como Bang e Girl From Rio, além de trabalhos com Madonna.

“Me diverti muito gravando o videoclipe de ‘Gata’. Eu sei bem que essa é uma das favoritas dos fãs desde que o álbum saiu, então lançar esse clipe tem um sabor especial”, falou ela comemorando. “O vídeo tem uma vibe mais obscura e sensual, adorei incorporar essa personagem de mulher felina e poderosa. A Anitta desse universo é totalmente sem medo, determinada e autoconfiante, quase uma super-heroína mesmo”, revela.

Anitta revela detalhes sobre novo videoclipe com Maluma:

Ainda falando sobre os seus próximos trabalhos audiovisuais, a voz de Girl From Rio afirmou na coletiva de imprensa para a CARAS Digital que entre os três vídeos, que incluiu uma parceria nova com Maluma e Missy Elliot, o seu favorito foi El Que Espera.

“Foi o com Maluma”, contou ela animada ao falar sobre a música e a gravação do clipe. “Eu não via ele há um tempo. A gente se diverte demais. A gente é bem intimo, se conhece muito. É tudo muito fácil. EU também estava em um ligar que e amo, em Ibiza. Estava lindo demais. Sem atraso, tudo no horário. Acho que esse foi o meu favorito, apesar de estar muito cansada. Estava exausta da rotina de trabalhos e estava indo para mais trabalhos. Mas foi muito bom”, detalhou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

“Esse clipe com o Maluma apresenta uma vibe mais de época. Nós somos atores, um casal de época”, explicou ela. “Então não necessariamente são da nossa personalidade”, detalhou ela sobre as roupas usadas na produção. “São das personalidades dos personagens dos papéis que estamos fazendo no filme. Entao queria que fosse algo diferente, ar de atores que a gente está interpretando. Algo que não é a gente”, finalizou.

Anitta diz que 'Versions of Me (Deluxe)' faz parte de uma estratégia de divulgação:

Ainda durante o bate-papo, a carioca contou que o álbum faz parte de uma estratégia de divulgação. “Foi por uma estratégia de divulgação, na verdade, e de tempo. Eu e minha equipe resolvemos fazer dessa maneira", detalhou ela.

Falando sobre sua parceria com o Maluma e para o tão pedido hit por parte dos fãs, ela explicou que esperou todos eles estarem prontos para pensar na melhor forma de lançamento. "A música com o Maluma estava pronta faz tempo e eu só demorei para lançar porque eu queria lançar com os clipes prontos. Principalmente porque os fãs estavam pedindo muito”, explicou ela ao falar sobre Gata. “Os fãs estavam pedindo muito. Eu tive que fazer”, contou ela rindo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central de Fãs QG da Anitta (@qgdaanitta)

Anitta é a 1ª brasileira a se apresentar no palco principal do VMA:

Foi confirmado também nesta sexta-feira, 05, que Anitta será a primeira cantora brasileira a se apresentar no palco principal do MTV Video Music Awards, o VMA, no dia 28 de agosto, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A brasileira é uma das indicadas ao prêmio, na categoria Música Latina e com isso, a cantora também é a primeira artista solo brasileira a ser indicada no evento promovido pela MTV.