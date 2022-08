Namorado de Anitta revela o que mais admira na cantora

Murda Beatz, namorado da cantora Anitta, se derrete em elogios para a cantora e revela o que mais o atraiu na amada

Publicado em 04/08/2022

O produtor Murda Beatz é o novo namorado da cantora Anitta e revelou como é namorar com a estrela brasileira. Em entrevista ao Jornal O Globo, ele contou sobre o que mais admira na amada e sobre a personalidade dela.

“Ela é uma pessoa incrível, genuína, me atraí por o quanto ela é humilde. Sempre falo para ela que ela é a garota mais legal do mundo. Ela é tão legal, tem muito estilo, sabe? Eu a admiro, ela trabalha muito, é uma das pessoas mais dedicadas e trabalhadoras que conheço e isso me inspira a trabalhar mais e, definitivamente, você quer alguém do seu lado que te ispire a se esforçar mais”, disse ele.

Então, Murda contou como foi fazer a música No Más com Anitta. "Ela não sabia se queria que eu tocasse ali com ela no Coachella porque achava que ficaria tímida. Eu gostei de ter estado no palco com ela, foi divertido e quando estávamos gravando o clipe de "No más", tiveram alguns momentos em que ela estava tímida no set e aí me fazia ficar tímido... Queriam uma cena com nós dois juntos, mas acabamos mudando a cena para ser só ela (risos). E quando estávamos fazendo a música, ela estava tímida gravando na minha frente, então ela terminou a parte dela sozinha", declarou.

Vale lembrar que Anitta e Murda Beatz assumiram o namoro em 12 de junho de 2022, dia dos namorados aqui no Brasil. Na época, eles já eram apontados como um casal na internet.

