Anitta lança 'Tropa', parceria com Luck Muzik para o jogo Free Fire

A patroa, Anitta, lançou o clique de 'Tropa', cheio de efeitos especiais para o jogo Free Fire

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 12h56 - Atualizado às 13h32

A patroa está mais ON do que nunca! Na última quarta-feira, 29, Anitta (29) lançou a música 'Tropa', uma colaboração com Luck Muzik para o jogo Free Fire.

A música chegou acompanhada de um videoclipe superproduzido com a presença de diversos influenciadores e jogadores do game.

Com a participação de Cerol, Maellen, Nobru, CamilotXP e Palominha, o clipe foi lançado no canal oficial do Free Fire e já conta com mais de 800 mil visualizações.

O clipe de 'Tropa' chega para acompanhar a personagem de Anitta no jogo, isso mesmo, a patroa ganhou uma personagem no Free Fire que será lançado no sábado, dia 2.

Veja o clipe de 'Tropa':