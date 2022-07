Anitta entra para o Guinness Book após sucesso global de 'Envolver'

Cantora Anitta está Guinness Book após a música 'Envolver' atingir o topo do Spotify Global

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 10h15 - Atualizado às 10h15

Avisa que é ela! A cantora Anitta (29) segue fazendo história na música. A brasileira recebeu certificado mundial após o sucesso global de Envolver!

O hit pode ser considerado o maior sucesso de Anitta fora do Brasil, já que fez com que ela entrasse para o famoso livro dos recordes, Guinness World Records, reconhecida como a primeira artista latina a ocupar o primeiro lugar do Spotify Global com música solo.

Alguns meses após o lançamento, em março deste ano, a canção, faz parte do álbum Versions Of Me, alcançou o topo do ranking da plataforma de streaming musical com números impressionantes. O feito histórico foi atingido devido à repercussão da coreografia na internet e no aplicativo Tik Tok.

A música somou 6,391 milhões de reproduções no Spotify em todo o mundo. A canção chegou a superar Heat Waves, da banda britânica Glass Animals.

Em seu Twitter, nesta terça-feira, 12, a Girl From Rio compartilhou o link do site e celebrou mais uma conquista na carreira: "Wowwwwww".

Cantora Anitta lança clipe de parceria com rapper carioca Filipe Ret

Anitta mostrou que se dá bem em muitos estilos musicais, inclusive no trap! Nesta terça-feira, 12, às 21h, a artista e o rapper carioca Filipe Ret (37) prometem com o lançamento do clipe da parceria deles na música Tudo Nosso, que faz parte do novo álbum do cantor, Lume. Na web, os dois compartilharam registros quentes dos bastidores da produção e a capa do single.

Confira a marca de Anitta no Guinness Book:

