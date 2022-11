ANAVITÓRIA abre álbum de fotos com bastidores de músicas com Lagum

Em apenas dois dias, músicas da dupla ANAVITÓRIA com a banda Lagum, já acumulam quase 300 mil reproduções

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 15h32

Neste sábado, 12, a dupla de cantoras ANAVITÓRIA, composta pelas artistas Ana Caetano (28) e Vitória Falcão (27), mostrou um pouco dos bastidores da gravação das músicas “Caixa Postal” e “Universo de Coisas que Eu Desconheço”, em parceria com a banda Lagum.

“1. peituda metida. 2. um grande gostoso. 3. biscoitudo. 4. mas é isso mesmo. 5. laguners. 6. planetinha e 1a vez de universo ao vivo. 7. mas ana que imita bem, depois eu mostro. 8. jorgin e chicones. 9. zanieeeeel, vamo fumá um paierin?. 10. uma lembrança sobre o beijo: muito braço não é legal”, escreveu o perfil oficial da dupla, como se fosse uma legenda para cada foto dentro do álbum.

Nas fotos, podemos ver Ana Caetano ao lado de Pedro Calais (26), vocalista do Lagum, conversas de WhatsApp dos artistas, os músicos reunidos, a dupla de amigas brincando e rindo, além de outras coisas.

Nos comentários, os fãs, que já estavam loucos com a parceria entre os músicos, ficaram ainda mais animados com os bastidores. “Minha amiga tá chorando por causa dessas fotos”, brincou uma seguidora.

As músicas de ANAVITÓRIA com a banda Lagum já são um sucesso, mesmo em pouquíssimo tempo de lançamento. Publicadas no dia 11 de novembro, apenas dois dias atrás, elas já acumulam quase 300 mil reproduções no Spotify.

Veja a publicação da dupla ANAVITÓRIA mostrando bastidores de como foi gravada a canção com a banda Lagum:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANAVITÓRIA (@anavitoria)

ANAVITÓRIA têm documentário na Netflix

As filmagens do documentário cobriram o show da dupla na Via Lago, no aniversário de Araguaína de 59 anos, e o tempo em que passaram em Las Vegas, para a cerimônia de entrega do Grammy Latino. Além de mostrar os bastidores e a vida de Ana Caetano e Vitória Falcão, o documentário de Leandro Aguiari e Felipe Simas traz belíssimas imagens da cidade onde as cantoras nasceram. Como forma de reforçar as raízes tocantinense, elas matam a saudade de comer pamonha na praça do setor Noroeste, e declaram ser a mais gostosa. Este foi o segundo trabalho da dupla a entrar na Netflix.