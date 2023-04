Alok ultrapassa Anitta e se torna brasileiro mais escutado em streaming

Com diferença mínima, o DJ Alok chegou ao topo dos números do Spotify, ocupando o lugar que pertencia à Anitta

O DJ de música eletrônica Alok (31) conquistou o topo! Agora, oficialmente, o artista se tornou o brasileiro mais ouvido do mundo, segundo a plataforma de streaming de música, Spotify. Com diferença quase que nula, o posto era ocupado pela funkeira Anitta (30).

Com mais ou menos 22,4 milhões de ouvintes mensais, Alok supera a marca da cantora, sucesso nacional e internacional, que arrecadou cerca de 22,3 milhões de ouvintes mensais até o momento no streaming de músicas.

Alok Achkar Peres Petrillo, nascido em Goiânia, em Goiás, ganhou maior destaque no ano de 2017, quando lançou o hit Hear Me Now, faixa que colabora com outros cantores como Bruno Martini e Zeeba. Além dessa, o DJ tem grandes sucessos como BYOB e Fuego, na qual usa a melodia da abertura da série Narcos, com Wagner Moura, da Netflix.

Além disso, o artista foi também o primeiro brasileiro a chegar aos 100 milhões de reproduções no aplicativo de música.

Alok surpreende fãs ao compartilhar fotos do início de sua carreira

Alok celebrou o Dia Internacional do DJ com uma série de fotos de sua infância e adolescência. O DJ relembrou em seu Instagram o início de sua carreira quando ainda era criança e mencionou seu irmão gêmeo Bhaskar, que também é DJ. “Feliz dia internacional do DJ para todos os parceiros de profissão. E em especial aos meus pais que inspiraram eu e meu irmão gêmeo a nos tornarmos um”, escreveu o artista na legenda da publicação.