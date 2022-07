Alok fala sobre se apresentar no festival Tomorrowland: "Paixão que se transforma dentro de mim"

Alok se apresentou no festival Tomorrowland no último sábado, 16, com recorde de público

No último sábado, 16, o DJ e produtor Alok (30) se apresentou em um dos maiores festivais de música do mundo, o Tomorrowland e levou o público à loucura com seus sucessos.

Com recorde de público, o DJ inicou sua apresentação em Boom, na Bélgica, para quase 100 mil pessoas no principal palco do festival.

Em seu perfil no Instagram, Alok compartilhou uma série de fotos mostrando como foi se apresentar no festival após dois anos.

Na legenda do post, Alok falou sobre a mudança em seus shows e como sentiu a necessidade de transformá-lo: "Esse último sábado pude apresentar a vocês uma nova versão de mim mesmo. Eu estava assistindo o meu show de 2019 no TML e não conseguia mais me encontrar dentro dele, simplesmente não me sentia conectado (mesmo com sinais direcionando pra continuar como estava). A mudança dentro do meu show é uma mudança na minha alma que eu sinto a necessidade de expressar.Eu não vim aqui para pegar nada de ninguém, procuro um novo lugar que ainda não está sendo ocupado. É realmente sobre isso e uma paixão que se transforma dentro de mim", declarou.

