Alok cai no choro ao relembrar momentos de terror do seu pai durante ataques em Israel

Alok não segura a emoção ao relatar os momentos de terror que seu pai viveu durante os ataques do Hamas em Israel

O cantor Alok chorou ao falar sobre os momentos de terror que seu pai, Juarez Petrillo, viveu em Israel durante os ataques do Hamas que aconteceram em um festival de música. Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas e o rosto vermelho ao contar como descobriu que o seu pai estava no local.

"Meu pai estava no evento, que aconteceu um grande massacre dos terroristas, que matou mais de 260 pessoas lá. Ele estava no evento, prestes a se apresentar, quando começou a ter um bombardeio. O evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar", disse ele.

E completou: "Ele conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás, que estava com conhecidos dele, foi baleado. Meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá".

Então, Alok contou que tem pouco convívio com o pai, mas espera encontrá-lo em breve no Brasil. "Eu já saí de casa faz mais de 15 anos. Infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Meu pai toca, é DJ, então, está sempre viajando pelo mundo, eu também. Ele não sabe onde eu estou, também não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet", afirmou.

"Eu até queria ter mais convívio com meu pai... Tudo o que eu queria agora é poder... Meu pai está bem, seguro. Ele chegou em Tel Aviv ontem [9] e está fazendo todo o esforço para voltar para o Brasil. Tudo o que eu quero agora é abraçar ele, acolher ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vão poder fazer isso", finalizou.

View this post on Instagram A post shared by Alok (@alok)

Alok relembra o início da carreira

Há pouco tempo, Alok celebrou o Dia Internacional do DJ com uma série de fotos de sua infância e adolescência, mostrando como começou na profissão.

O DJ relembrou em seu Instagram o início de sua carreira quando ainda era criança e mencionou seu irmão gêmeo Bhaskar, que também é DJ.

“Feliz dia internacional do DJ para todos os parceiros de profissão. E em especial aos meus pais que inspiraram eu e meu irmão gêmeo a nos tornarmos um”, escreveu o artista na legenda da publicação.