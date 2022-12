Acabou? Zezé Di Camargo é questionado sobre o destino da dupla com Luciano

Com projeto individual, Zezé Di Camargo responde ao ser questionado se a dupla com Luciano chegou ao fim: 'Não tem mais o que fazer musicalmente'

O cantor Zezé Di Camargo participou do programa 'Faustão na Band' na última sexta-feira, 23, e esbanjou sinceridade ao falar sobre o destino da dupla com seu irmão, Luciano Camargo. Nos últimos tempos, os dois lançaram projetos sozinhos na música, mas garantem que a dupla sertaneja continua firme e forte. Na entrevista, Zezé foi questionado se a dupla acabou e contou que eles continuam se encontrando para eventos especiais.

"Muita gente não entende essa situação e eu acho super compreensível. Eu tô num momento da minha vida junto com meu irmão que a gente não tem mais o que fazer musicalmente. O que a gente construiu está aí", disse ele.

E completou: "Hoje a gente faz os eventos especiais, shows juntos (...) e agora dia 14 de janeiro eu estreio meu show Rústico aqui em São Paulo. Hoje o Zezé di Camargo é o cara que vai para a estrada".

Então, Zezé contou como está se sentindo atualmente. "O ser humano tem que estar querendo se reinventar cada dia, não é passar por cima de ninguém, mas é trazer coisas que traz novidades para o pensamento, renovação, energia para aquilo que está fazendo. O Rústico trouxe alimento para a minha alma", declarou.

Separou do Luciano? Zezé Di Camargo explica momento de carreira. #FaustãoNaBandpic.twitter.com/3JbhicHGI3 — Faustão na Band ✨ (@faustaonaband) December 24, 2022

Zezé Di Camargo encontra seu presente de Natal antes da hora

Na noite de sexta-feira, 23, Graciele Lacerda revelou que o noivo, Zezé Di Camargo, encontrou o seu presente de Natal antes da hora. Ela ainda iria enfeitar o presente, mas ele se deparou com o item no apartamento deles. Ela o presenteou com uma bicicleta horizontal.

"A ideia era colocar um laço de presente e fazer aquela supresa para o @zezedicamargo. Mas ele que me surpreendeu, estava fazendo um ensaio fotográfico quando ele chegou e viu o presente! Mas o que vale é ver ele já pedalando. O Zezé está em uma fase super saudável e se exercitando muito! Então eu resolvi incentivar mais ainda, comprei de presente de natal uma bicicleta horizontal que ele ama e assim ele nao precisa mais ir até a academia e pode fazer em casa mesmo seu aeróbico!", disse ela.