Graciele Lacerda revela qual é o presente de Natal de Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo encontra seu presente de Natal antes da hora e Graciele Lacerda revela publicamente o que comprou para ele: 'A ideia era fazer surpresa'

A musa fitness Graciele Lacerda (42) revelou que deu um presente de Natal antecipado para o noivo, o cantor Zezé Di Camargo (60). Isso porque ele encontrou o presente antes da hora . Ao chegar em casa, o artista se deparou com o seu presente chegando junto com ele e ficou radiante.

Nas redes sociais, a noiva dele contou que pretendia colocar um laço para enfeitar o item, mas não deu tempo. Ela comprou uma bicicleta horizontal para o Zezé fazer os seus treinos em casa e ele adorou o presentão .

Graciele mostrou um vídeo de Zezé testando o aparelho de ginástica. "A ideia era colocar um laço de presente e fazer aquela supresa para o @zezedicamargo. Mas ele que me surpreendeu, estava fazendo um ensaio fotográfico quando ele chegou e viu o presente! Mas o que vale é ver ele já pedalando. O Zezé está em uma fase super saudável e se exercitando muito! Então eu resolvi incentivar mais ainda, comprei de presente de natal uma bicicleta horizontal que ele ama e assim ele nao precisa mais ir até a academia e pode fazer em casa mesmo seu aeróbico!", disse ela.

Zezé Di Camargo recebe homenagem da filha Wanessa Camargo

Há poucos dias, o cantor Zezé Di Camargo recebeu uma homenagem da filha Wanessa Camargo durante o programa 'Encontro com Patricia Poeta', da Globo. Ela gravou um vídeo especial para elogiar o pai. “Eu peço licença a vocês do Encontro para falar desse cara aí agora com vocês, esse cara que eu amo incondicionalmente, que é meu melhor amigo, que é meu maior exemplo, que é meu pai. Eu estou muito feliz com o ano que a gente teve, pois nós pudemos estar bem juntinhos por conta do nosso projeto ‘Pai e Filha’. Você esteve muito presente na minha vida em diversos momentos importantes ocorridos esse ano, momentos em que eu realmente precisei muito de você, e você estava lá, segurando minhas mãos e me dando apoio”, disse ela.

Ao ouvir isso, Zezé se emocionou. “Filho é uma bênção e só quem tem filho sabe do que estou falando. A Wanessa se parece muito comigo. Ela realmente é muito determinada. Quando quer alguma coisa, luta, assim como eu. Sou um cara persistente na vida. As pessoas que acompanharam a minha história, têm ideia de como eu penso com relação à vida, que só termina a partir do momento que você fechar os olhos", afirmou.