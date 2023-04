Absurdo! Anitta é criticada por doar valor baixo para ONG na África

Ao doar quantia exata para projeto de ONG, cantora Anitta foi criticada por "baixa quantia"

A doação de Anitta para a ONG 'Zuzu for Africa' foi criticada por internautas. Eles acharam o valor muito baixo para a fortuna da cantora.

A cantora teria doado 5 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 25 mil reais, para a compra de uma casa, que será centro de atendimento médico e odontológico para famílias e crianças carentes na África.

No entanto, muitos chamaram a quantia de mixaria. Já os fãs da Anitta, argumentaram que esse era o valor exato que eles necessitavam para esse projeto em específico.

"Eles estavam precisando de 5 mil dólares, a Anitta doou a quantia que precisava para fazer a ação…", disse um fã-clube da cantora.

No vídeo em que a pessoa que conversou com a cantora e administra a ONG fez, ela explicou que falou para Anitta sobre o projeto quando a cantora perguntou do que eles precisavam. Assim que Bruna falou sobre juntar os 5 mil, Anitta prontamente depositou o dinheiro. Quando questionada se ela poderia falar publicamente sobre a ação da diva, a funkeira disse que não precisava, mas que poderia falar se quisesse.

A cantora, por fim, ainda pediu fotos das famílias porque ela disse que "adora ver".

Veja:

🚨FAMOSOS: Anitta doou 5 mil dólares para a ONG ‘Zuzu for Africa’ com o intuito de ajudar na compra de uma casa. O local será centro de atendimento médico e odontológico para famílias e crianças carentes na África. pic.twitter.com/JyFoZJI6Fu — CHOQUEI (@choquei) April 3, 2023