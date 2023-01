Aaron Carter: polícia descarta suposta causa da morte dele

Dois meses após a morte de Aaron Carter, a polícia ainda investiga a causa da morte do artista e site revela que uma das principais hipóteses foi descartada

O cantor Aaron Carter (1987-2022) faleceu há dois meses, mas a sua morte ainda é alvo de investigação. De acordo com reportagem do site TMZ, a polícia descartou a possibilidade de que ele teria se afogado na banheira. O corpo do artista foi encontrado sem vida embaixo da água, mas o suposto afogamento foi descartado.

De acordo com a publicação, a investigação dos legistas apontou que não tinha água nos pulmões dele, descartando a possibilidade de que teria se afogado. Agora, a principal causa da morte a ser investigada é a overdose de drogas.

Inclusive, a família de Aaron Carter pede que os policiais investiguem uma compra suspeita de substâncias proibidas que encontraram no celular dele. O rapaz teria adquirido substâncias na noite em que morreu. Inclusive, a família dele encontrou uma conversa suspeita de um homem cobrando uma dívida de 800 dólares do cantor famoso. Na conversa suspeita, Aaron perguntou ao homem se estava sendo ameaçado e não teve resposta.

Aaron Carter faleceu em 5 de novembro de 2022, aos 34 anos, na Califórnia. Ele foi encontrado morto na banheira de sua casa.

Nick Carter faz homenagem após a morte de Aaron Carter

Logo depois da notícia da morte de Aaron Carter, Nick Carter fez questão de homenagear o irmão. Em seu perfil no Instagram, o integrante do grupo Backstreet Boys compartilhou uma sequência de cliques antigos ao lado do irmão e confessou que os dois não tinham uma relação fácil, mas ressaltou que sempre teve um amor muito grande por ele.

"Meu coração foi partido hoje. Mesmo que meu irmão e eu tivéssemos um relacionamento complicado, meu amor por ele nunca desapareceu. Eu sempre mantive a esperança de que ele, de alguma forma ou algum dia, quisesse trilhar um caminho saudável e, eventualmente, encontraria a ajuda que precisava tão desesperadamente. Às vezes queremos culpar alguém ou algo por uma perda. Mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui. Vou sentir falta do meu irmão mais do que qualquer um jamais saberá. Eu te amo, Chizz, agora você tem a chance de finalmente ter um pouco de paz que você nunca poderia encontrar aqui na terra... Deus, por favor, cuide do meu irmãozinho", finalizou.