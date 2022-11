Vitão escolhe visual inovador para SPFW e aparece com vestido longo vermelho

De vestido longo vermelho, Vitão inova no visual escolhido para a São Paulo Fashion Week e recebe elogios

O cantor Vitão (23) resolveu impressionar ao exibir nas redes sociais os looks escolhidos para participar do São Paulo Fashion Week 2022. Nesta segunda-feira, dia 21, ele publicou uma sequência de fotos com quatro looks inovadores. Vitão usou peças assinadas pela Depedro, uma grife nordestina.

A primeira composição, apenas de saia e cardigan, era toda feita com franjas e deixava o resto do corpo do cantor à mostra. Ele também chegou a usar mais dois looks para subir ao palco e arrasar com a sua guitarra. Mas o que realmente chamou atenção, foi o vestido longo, vermelho e cheio de aplicações, que foi o motivo de muitos elogios recebidos através dos comentários da publicação.

“Gatooooo !! Tirou onda”, “Deveria ser crime o que vc faz com nossos corações” e “Esse som potente, nesse vestido vermelho, eu amei. Achei forte, sagrado” foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores. Vitão também fez questão de publicar um trecho de um comentário feito pelo estilista Ronaldo Ésper (78). Em seu canal no Youtube o estilista fez questão de exaltar a música e o estilo do cantor: “Ao Vitão, tudo de bom! Esperamos que você faça muito sucesso com a sua música, eu tenho ouvido você. E você, como músico e compositor, está com o futuro garantido, uma inovação total! E manda esse pessoal que faz críticas à você se lascar!”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por V I T Ã O (@vitao)

'Nem hétero, nem gay', diz Vitão após críticas

Após a mudança no estilo e no visual, Vitão recebeu algumas críticas e questionamentos sobre sua sexualidade. Então, sem se definir, ele explicou como se vê e o que sente: “Dão uma importância descabida para a minha sexualidade. Com quem a gente transa ou se sente atraído não deveria ser algo tão importante para os outros. A liberdade ou não das pessoas, os lugares que elas podem ou não frequentar, as amizades, tudo na vida parece ser determinado a partir disso. Isso deveria ter uma importância menor”, disse o cantor em entrevista ao Splash.

“Não gosto nem de me definir dentro de alguma sigla. Fujo de rótulos. Não me defino como hétero, bi ou gay, eu sou tudo. Criamos uma visão de mundo muito datada a partir da igreja e de dogmas sociais. Somos um país com a maioria cristã, e muita coisa da nossa mente fechada vem disso. Vivemos dentro de regras. Gosto de me relacionar, beijar e tocar, e de estar com pessoas com quem me sinto bem”, completou Vitão.