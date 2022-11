"Nem hétero, nem gay, sou tudo", diz cantor Vitão sobre sua sexualidade

Cantor Vitão falou sobre as críticas que recebe e sua válvula de escape na música

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 12h00

O cantor Vitão (23) falou novamente sobre sua sexualidade após desmentir namoro com um homem. Sem se definir, ele explicou como se vê e o que sente.

Em entrevista ao Splash, o ex de Luísa Sonza falou sobre a necessidade de especulação que as pessoas têm sobre sua sexualidade: "Dão uma importância descabida para a minha sexualidade. Com quem a gente transa ou se sente atraído não deveria ser algo tão importante para os outros. A liberdade ou não das pessoas, os lugares que elas podem ou não frequentar, as amizades, tudo na vida parece ser determinado a partir disso. Isso deveria ter uma importância menor".

Ele afirma que não se vê nem ao menos na sigla LGBTQIA+: "Não gosto nem de me definir dentro de alguma sigla. Fujo de rótulos. Não me defino como hétero, bi ou gay, eu sou tudo. Criamos uma visão de mundo muito datada a partir da igreja e de dogmas sociais. Somos um país com a maioria cristã, e muita coisa da nossa mente fechada vem disso. Vivemos dentro de regras. Gosto de me relacionar, beijar e tocar, e de estar com pessoas com quem me sinto bem".

O músico, no entanto, diz que entende a necessidade de se identificar com algum título: "Óbvio que muita gente precisa disso para se firmar. Vivemos dentro de uma sociedade extremamente homofóbica. Vivemos em uma sociedade em que eu me sinto bem em incomodar. Gosto de incomodar. É uma sociedade escrota".

Após receber diversas críticas, principalmente após namorar a ex de Whindersson Nunes, Vitão contou que encontra forças em seu trabalho. "Minha música me deu autoconfiança. Nos momentos em que me senti mais lixo, que é ainda a maneira que muitos me colocam, o que me trouxe segurança foi fazer música. Produzo. Toco todos os instrumentos, componho, e vejo que fiz tudo isso sozinho. Esse é o poder que eu tenho", desabafou.