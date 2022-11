Vitão dá detalhes sobre estética de palhaço por trás de seu novo clipe 'Só Pra Te Falar'

O cantor Vitão decidiu reforçar sua fase mais expressiva através do novo clipe 'Só Pra Te Falar'

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 16h32

Vitão (23) estreou nesta última quinta-feira, 3, o clipe do single Só Pra Te Falar. Para reforçar essa nova fase mais expressiva que vem adotando em sua carreira e em sua vida pessoal, o cantor escolheu uma estética teatral e dramática para a produção.

Todos os detalhes do novo clipe foram escolhidos pelo próprio cantor, que faz questão de defender que as pessoas possam se apresentar para o mundo da forma como se sentem bem, independente de padrões estéticos, e trouxe como referência a galera do teatro mágico.

"Escolhi aquela maquiagem que tem como se fosse as lágrimas escorrendo com lápis de olho preto, até pra brincar com a coisa do choro, que a música fala muito do chorar, do despir-se. E na outra maquiagem eu brinquei um pouco com a coisa do palhaço, eu quis fazer uma maquiagem meio de palhaço, com um olho de cada cor e a boca colorida", revelou o artista.

Vitão fala sobre estética de seu novo clipe - Foto: Fábio Batttaglin

Vitão, inclusive, contou que se preocupou com a beleza, mas também quis trazer estética palhaço devido as críticas e apontamentos que recebe ao defender sua liberdade criativa. "Quis brincar com isso, com o lugar que as pessoas me colocam muitas vezes, que a mídia me coloca, que o público me coloca num lugar de ridicularização, de palhaço. E eu quis brincar com isso, trazer de uma forma teatral, dramática e bonita pra o clipe", explicou.

E completou: "Brinquei muito com a coisa da terra, com o sentido da gente voltar pra terra quando a gente morre, de que todos nós somos parte da natureza, que a gente vem do mesmo lugar e vai para o mesmo lugar quando nascemos e morremos e que todo mundo vira a terra no final. E eu trouxe bastante isso também de me agarrar ao chão, de voltar pro chão, de voltar pra terra", finalizou o cantor.

