Vitão se pronuncia após rumores de conversa com rapaz

Vitão rebate os boatos de que teria trocado mensagens com outro homem: 'Criaram um print fake'

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 17h30

O cantor Vitão (23) se pronunciou nas redes sociais após ser alvo de boatos de que teria tido uma conversa em clima de intimidade com outro homem. Ele negou que a conversa tenha existido e declarou que foi alvo de fake news.

"Ontem, muita gente me mandou uma matéria mentirosa sobre a minha vida pessoal - que eu deveria viver em paz. Me mandaram uma matéria com suposta conversa com um cara, que nem existe. Criaram um print fake, mais um print fake em minha vida. Vocês já quase f***** com a minha vida por completo e com a minha carreira por causa de print fake. Então parem com isso, pelo amor de Deus? Vocês só não acabaram com a minha carreira porque eu sou um artista gigante, sou muito talentoso e muito fod***. Se fosse um pouco menos, eu já não estaria aqui. Vocês já teriam acabado com a minha vida...", disse ele.

Logo depois, ele completou: "Se fosse verdade, ainda assim ia ser ridículo pegar uma parada tão íntima e criar essa exposição. Espalhar uma conversa privada com uma pessoa e isso virar notícia. Já seria tão problemático se fosse verdade, e ainda assim é mentira. Pelo que entendi, que pesquisei, essa matéria foi criada por uma jornalista que é mais uma das sensacionalistas escrotas. Vai ouvir música, estudar, que você não serve para isso".

Por fim, o artista desabafou: "Sempre fico quieto em relação a coisas que acho ridículas como essa porque prefiro não dar ibope, não aumentar o assunto e fingir que não tenho nada a ver com isso. Mas, querendo ou não, isso chega nas pessoas. Muita gente veio falar sobre isso comigo, minha avó ligou hoje de manhã e perguntou: 'Vitor, o que está acontecendo? É verdade?'. Parem, por favor. Estou fazendo um apelo. Se vocês querem falar de mim, falem do meu trabalho, da minha música. Eu sou do entretenimento, consigo entreter as pessoas com a minha música, com a minha arte. Vocês não precisam ficar inventando coisas sobre mim e sobre a minha vida pessoal, com quem estou me relacionando para entreter as pessoas".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!