Vera Viel escolhe vestido elegante azul céu para evento beneficente

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel surgiu deslumbrante e impressionou com escolha do look para evento beneficente

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 10h07

A apresentadora e ex-modelo Vera Viel (47), inspirou os fãs nesta última quinta-feira, 10, ao compartilhar um look elegante nas redes sociais. Nos stories e no feed do seu perfil no Instagram, ela surgiu com um vestido longo na cor azul céu e contou com uma megaprodução de cabelo e maquiagem, para um evento beneficente.

Na legenda da publicação, Vera limitou-se a colocar um emoji de coração azul. Logo, os seguidores da musa a encheram de elogios: "Muito gata!", disse uma. "Maravilhosa", escreveu outra. "Elegante", se derreteu uma terceira.

Desde o início do ano, os tons saturados dominaram o mundo da moda. Eles têm sido o ponto alto do street style e das passarelas, além de trazer à tona a expressão "dopamina", que é o ato de se vestir da forma mais colorida possível com o objetivo de aumentar a felicidade. Depois do verde bandeira e do magenta, o azul tem sido a cor tendência do momento, em diversos tons.

O azul é uma cor difícil de ser combinada, por isso, uma boa dica é apostar em uma peça única na tonalidade, como o caso de Vera Viel, ou fazer uma combinação com outra mais neutra, como o branco. No caso, a esposa de Rodrigo Faro (49), optou por algo mais elegante, com poucos acessórios, discretos e dourados. Mas para deixar o look mais colorido e fashionista, inclua algo em verde.

Quanto ao cabelo, se praticidade é algo importante para você, quando pensa em variar o visual, o rabo de cabelo baixo e dividido ao meio, que Vera Viel utilizou no evento é uma ótima opção para festas. Uma sugestão é a de aplicar um óleo, gel ou pomada para fazer o efeito molhado. Isso vai ajudar, principalmente, as cacheadas - que costumam ter mais frizz - a deixarem os fios no lugar.