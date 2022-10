Em seu aniversário, Rodrigo Faro é surpreendido com surpresa de Vera Viel e filhas

Esposa de Rodrigo Faro mostrou surpresa que prepararam para deixar o dia do apresentador mais especial

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 13h05

A esposa de Rodrigo Faro (49), Vera Viel (47), preparou uma surpresa logo no início desta quinta-feira, 20, para comemorar o aniversário do marido. Com a ajuda das três filhas, a ex-modelo o surpreendeu logo de manhã.

Em uma das mesas de sua mansão, a apresentadora montou um café da manhã personalizado para o amado com balões de sua idade e um de declaração. Além de fotos e cartões com frases cheias de amor para ele.

"Bom dia com surpresa no café da manhã", mostrou Vera Viel a lembrança especial que prepararam para o apresentador da Record TV.

Ainda nesta quinta-feira, 19, Vera Viel fez uma declaração de aniversário para Rodrigo Faro bem ousada em sua rede social. Isso porque, ela publicou uma foto do esposo sem camisa e se derreteu pelo seu físico sarado.

Vera Viel comemora aniversário de 47 anos e choca com corpaço

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, celebrou seu aniversário de 47 anos nas últimas semanas, de uma maneira bem especial com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A bordo de seu barco, a apresentadora apareceu deslumbrante para o dia ensolarado usando um look preto todo recortado e sem alça. Impressionando a todos com suas curvas esculturais, a famosa roubou a cena ao fazer fotos posadas no local.

