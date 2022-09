Thelma Assis elege look curtinho e elegante para conferir desfile de moda em Paris: "Perfeita"

Ganhadora do BBB 20, Thelminha mostra sua produção para assistir um desfile de moda em Paris

Redação Publicado em 29/09/2022, às 08h36

A Semana de Moda em Pari está agitando as celebridades, e com Thelma Assis (37) não foi diferente! A ganhadora do BBB 20 esteve presente em um desfille de uma grife luxuosa e exibiu os detalhes da produção.

Através de seu perfil no Instagram, Thelminha compartilhou uam série de fotos mostrando seu look elegante para o desfile na capital francesa.

Para assistir o desfile da Balmain, Thelma Assis apostou em uma combinação 'dark'. Ela surgiu com um vestido estampado com detalhes em renda e muito brilho. A ex-BBB também completou a produção com botas poderosas de cano longo, e deixou o cabelo preso em um coque.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Thelminha aproveitaram para enaltecer a beleza da médica: "Poderosa", escreveu Thaynara OG, seguida por Juliana Paes: "Sua linda", disse ela. Enquanto Flay destacou: "UAUUUU".

Veja o look usado por Thelminha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thelma Assis 🎭 (@thelminha)

De sutiã, Thelma Assis radicaliza visual para evento e choca web:

Recentemente, Thelminha deixou os seus milhões de seguidores boquiabertos ao surgir com um visual completamente novo. Pronto para curtir uma noite de música no Rio de Janeiro, a médica apostou em um visual radicalizado.

De madeixas platinadas e curtas, a influenciadora digital não poupou carão ao fazer uma sessão de fotos improvisadas nos corredores de um hotel na capital carioca. Usando um sutiã de brilhantes, uma blusa manga longa com recortes e uma calça cargo, ela ousou no estilo.

