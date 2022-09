De sutiã, Thelma Assis radicaliza visual para evento e choca web: ''Quem é essa?''

Usando um sutiã prateado, ex-BBB Thelma Assis radicaliza visual para evento de música e deixa web chocada

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h39

A vencedora do Big Brother Brasil 20 (TV Globo) Thelma Assis (37), conhecida por Thelminha, deixou os seus milhões de seguidores boquiabertos ao surgir com um visual completamente novo. Pronto para curtir uma noite de música no Rio de Janeiro, a médica apostou em um visual radicalizado.

De madeixas platinadas e curtas, a influenciadora digital não poupou carão ao fazer uma sessão de fotos improvisadas nos corredores de um hotel na capital carioca. Usando um sutiã de brilhantes, uma blusa manga longa com recortes e uma calça cargo, ela ousou no estilo.

"Amo uma transformação", disparou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam palavras e elogios para o novo visual da estrela brasileira: "Quem é essa atriz?", disparou uma fã. "Mulher de Deus você é a maioral", disparou uma conta fã-clube. "Icônica! Vai quebrar tudo", completou um terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Thelma Assis participou de ação sobre saúde íntima feminina e fala da importância da autoestima: 'Tentava enxergar o que eu tinha de bonito e valorizar isso'.

Thelma Assis radicaliza visual para evento de música e deixa web chocada com transformação: