Taís Araújo faz retrospectiva de looks de 2023 em suas redes sociais

‘Moda, sobretudo, como instrumento de comunicação', escreveu Taís Araújo ao comentar parceria de trabalho com sua stylist; confira

Taís Araújo compartilhou nesta quarta-feira, 27, uma retrospectiva com algumas das produções de moda que usou em 2023. Em looks pensados para eventos, viagens e editoriais, a atriz comentou também a parceria de trabalho com Rita Lazzarotti, stylist responsável pelos looks da atriz.

O vídeo contava com diversas produções da atriz, desde tapetes vermelhos, eventos e trabalhos: “Este ano, mais uma vez, servimos muitos lookinhos incríveis! E isso é fruto de uma parceria que completa 5 anos entre @ritalazzarotti e eu. Dá pra acreditar? Já faz 5 anos que a gente explora as várias possibilidades de trabalhar e usar a moda, sobretudo, como instrumento de comunicação”, começou Taís na legenda.

“Construindo além de uma relação de trabalho, uma relação de amizade, amor, se descobrindo e fazendo acontecer com a parceria, é claro, dos artistas de maquiagem e cabelos também. Obrigada por tanto, todos vcs! E aí amores, qual look de 2023 vocês mais curtiram?”, finalizou.

Os fãs da atriz encheram ela - os looks - de elogios nos comentários: “É impossível escolher só um, deusa combina com tudo”, comentou uma, “Até queria conseguir escolher, mas fiquei vendo o vídeo repetidas vezes!”, escreveu outra, “Como se desse pra escolher só um né, dona Taís?”, brincou uma terceira seguidora.

Confira os looks:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araújo presta homenagem no aniversário de Lázaro Ramos

Taís Araújo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Lázaro Ramos, que completa 45 anos de vida nesta quarta-feira, 1º. A atriz publicou no feed do Instagram um vídeo trocando beijos com o aniversariante, enquanto segura um balão, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje o dia é todinho dele! E eu peço a Deus e aos santos e a todos os Orixás que abençoem e iluminem seu caminho, seus passos e suas escolhas. Peço a vida pra que continue a ser gentil contigo, peço que você tenha muita saúde e seja protegido de todo mal",começou a artista.