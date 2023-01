Supermodelo Tatjana Patitz foi musa de George Michael nos anos 90; relembre trabalho

Modelo Tatjana Patitz participou do icônico clipe da música Freedom!'90, do cantor George Michael

Conhecida como umas das principais modelos dos anos 90, Tatjana Patitz (1966 - 2023) teve sua morte anunciada nesta quarta-feira, 11. A famosa ficou marcada por sua participação no icônico clipe da música Freedom!'90, do cantor George Michael (1963 - 2016).

Dirigido por David Fincher, a produção foi lançada exatamente no ano de 1990, marcando o início de uma nova era no mundo da moda. Além de Tatjana, o vídeo também contou com a presença de Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell e Linda Evangelista.

"Eu conhecia George Michael, mas ele não estava no set. Quando você faz algo, não sabe como vai ficar no final, mas do jeito que eles editaram, com os close-ups, foi incrível. Eu fui filmada em película, o que é tão romântico para mim. O mundo digital se tornou tão difícil e intolerante, a película é apenas deliciosa", disse Tatjana sobre o artista.

Apesar do clipe ter se tornado um dos mais importantes da cultura pop, na época não se acreditava que ele iria fazer tanto sucesso. Em entrevista à revista Allure, Linda Evangelista disse que chegou a debochar de George Michael, ao ver ele afirmando que o lançamento de Freedom iria elevar a carreira das modelos.

"Ele (George Michael) pensou que o clipe transformaria a gente em algo importante, que seria bom para a gente. Eu respondi, tipo, nós estamos aqui. Já chegamos lá! Mal sabia eu que, sempre que alguém me conhece pela primeira vez, eles falam do clipe. É o que as pessoas sempre lembram. Então, sim, George estava certo", revelou a top model.

Outro detalhe curioso sobre o clipe, é que nem todas as modelos chegaram a gravar juntas. A própria Tatjana revelou: "Eu estava sozinha. Não encontrei nenhuma das outras meninas".

FALECIMENTO INESPERADO

A notícia da morte de Tatjana Patitz foi anunciada através de uma publicação da revista Vogue, que não revelou a causa do falecimento da modelo. Escrito por Anna Wintour (76), diretora de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue, o texto homenageou alemã.

"Tatjana sempre foi o símbolo europeu do chique, como Romy Schneider-encontra-Monica Vitti. Ela era muito menos visível do que suas colegas – mais misteriosa, mais adulta, mais inatingível – e isso tinha seu próprio apelo", declarou Anna.