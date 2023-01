Supermodelo dos anos 90, Tatjana Patitz morre aos 56 anos

A modelo Tatjana Patitz, que faz parte da geração de supermodelos dos anos 80 e 90, teve a morte confirmada por sua equipe

Tatjana Patitz, uma das modelos mais famosas dos anos 1980 e 1990, morreu aos 56 anos. A alemã de Hamburgo fez parte da chamada geração de supermodelos, que tinha ainda nomes como Linda Evangelista (57), Cindy Crawford (56) e Naomi Campbell (52), entre outras.

De acordo com a revista Vogue, a causa da morte ainda não foi revelada. "Tatjana sempre foi o símbolo europeu do chique, como Romy Schneider-encontra-Monica Vitti. Ela era muito menos visível do que suas colegas – mais misteriosa, mais adulta, mais inatingível – e isso tinha seu próprio apelo.", escreveu Anna Wintour (76), diretora de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue, no texto em homenagem à modelo.

Nascida na Alemanha e criada na Suécia, Tatjana começou a carreira de modelo aos 17 anos, quando ficou em terceiro lugar em um concurso em Estocolmo. O prêmio era uma viagem a Paris e um contrato em uma agência.

A modelo fez mais de 120 capas de revista pelo mundo todo, também participou do icônico videoclipe “Freedom ’90”, de George Michael (1963-2016).

Ela também trabalhou como atriz. Sua primeira aparição nas telas foi no filme “Sol Nascente”, de 1993, dirigido por Philip Kaufman (86), com Sean Connery (1930-2020) no elenco. Seu papel mais emblemático foi no longa-metragem “Restraining Order”, de Lee H. Katzin, de 1999.

A modelo também trabalhou com várias ONGs pelos direitos dos animais, igualdade de gênero e direitos LGBTQ+ entre diversas outras causas humanitárias.

A modelo deixou um filho, Jonah Patitz, de 19 anos, e seus dois cachorros, Matilda e Gatsby.