Simaria usa calça jeans após uma série de fotos com biquíni e faz piada: "Pronto, uma com roupa"

Simaria postou fotos de calça jeans e com a barriguinha zerada de fora

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 07h00

A cantora Simaria (40) fez piada ao mostrar o look escolhido para esta última segunda-feira, 07. Após publicar uma série de fotos de biquíni em suas redes sociais, a cantora usou esse padrão como referência para uma piada.

"Pronto, gente... uma foto com roupa pra vocês", brincou ela, posando em frente a um carro usando top cropped branco, blazer bege, calça jeans com lavagem bem clara e boné combinando.

O figurino ainda acompanha bolsa de couro em subtom de bege com alças curtas, que a permitem ser levada tanto na mão quanto no ombro, e detalhes em dourado, para trazer sofisticação. Nos pés, Simaria optou por um salto alto modelo scarpin, transparente, com sola nude.

Simaria elegeu este visual estiloso e moderno, para marcar presença do podcast PodCats, onde será entrevistada nesta terça-feira, 08, às 21, pela influenciadora digital Camila Loures (27) e Lucas Guimarães (26).

