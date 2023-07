Sasha Meneghel vai lançar a própria marca; conheça os primeiros detalhes!

Estilista e modelo Sasha Meneghel, filha de Xuxa e Luciano Szafir, dá os primeiros detalhes do lançamento de sua marca autoral

Vem aí! A estilista Sasha Meneghel revelou os planos de lançamento de marca autoral. Em entrevista ao lado do marido, João Figueiredo, ao Conversa com Bial, a filha de Xuxa e Luciano Szafir deu alguns spoilers sobre o novo projeto.

A modelo anunciou o lançamento de sua própria grife, entre março e abril de 2024. Adepta ao veganismo, Sasha anunciou que busca trazer uma moda mais sustentável.

"Eu tô tão feliz, vocês não fazem ideia! Quanto tempo eu tô com esse projeto, caminhando, caminhando, e tá finalmente saindo do papel e se tornando realidade. Já é realidade, porque tá acontecendo, a gente tá trabalhando, eu tô desenhando", começou falando.

"Eu acredito muito que o futuro da moda tem que ser sustentável, pelo menos, o máximo que a gente puder hoje. A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo e isso é algo muito sério, que a gente tem que mudar através da forma como a gente consome moda, principalmente", acrescentou.

Ao contar que costuma compartilhar roupas com o marido, ela concluiu: "A gente gosta muito de dividir roupa. A marca vai ter essa pegada porque é minha realidade, eu quero desenhar aquilo que eu acredito. Só dá certo assim! Tô muito animada e louca pra dividir", celebrou.

Ao ser questionada por Bial sobre o nome da marca, e se levará seu nome, Sasha garantiu que não, sem divulgar mais detalhes.

Sasha Meneghel fala sobre assédios que a mãe, Xuxa, sofreu

A filha de Xuxa Meneghel, Sasha foi a convidada do Conversa com Bial exibido na noite de sexta-feira, 28, na TV Globo, ao lado do marido, João Figueiredo. No programa comandado por Pedro Bial, a estilista falou sobre a vida pessoal e da mãe.

A modelo, que nasceu e cresceu diante dos holofotes, teve que aprender a lidar com a exposição ainda muito nova. Durante o papo, Sasha também comentou sobre os abusos sofridos pela Rainha dos Baixinhos.

Questionada sobre o que achava da decisão da apresentadora em expor os traumas, ela respondeu: "Tivemos muitas conversas sobre esse assunto, no geral. Acho muito importante ela expor a própria história. Queria até aproveitar para falar com vocês: escutem seus filhos. Fiquem de olho. É mais comum do que imaginamos", declarou ao fazer alerta.

"Ela sentiu vontade de falar pelas conversas que tivermos. Tenho certeza que isso ajudou muita gente a simplesmente não se sentir sozinho: 'Se a Xuxa passou por isso, eu também passei. Não estou sozinha nessa'. Acho muito forte e, infelizmente, necessário ainda nos dias de hoje. É algo que tem que ser muito falado e discutido em casa. Ela ter a coragem de se expor dessa forma é lindo demais", disse ainda.