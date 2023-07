Saiba quanto custou o vestido de casamento de Sasha Meneghel

Sasha usou vestido de grife combinado com tênis para casamento no civil com João Figueiredo

Sasha Meneghel se tornou assunto na última sexta-feira, 28, dia em que comemorou seus 25 anos. Casada com o cantor João Figueiredo desde o ano de 2021, a filha de Xuxa Meneghel sempre chama atenção pelos looks, especialmente os escolhidos para serem usados em momentos especiais.

Sasha e João se casaram na cerimônia civil em maio de 2021 . Na ocasião, a modelo escolheu usar um vestido longo com alças finas, um decote profundo com babados e estampa no estilo poá. Para os pés, ela vestiu um tênis da marca All Star.

De acordo com uma página de fãs de Sasha, dedicada aos looks da filha de Xuxa, o vestido é da grife australiana Zimmermann. A marca se tornou tendência entre as brasileiras no ano de 2021 e deixou sua marca com os babados e estampas decorativistas.

O modelo escolhido por Sasha foi o Textured Slip Midi Dress, que em tradução livre para português seria Vestido Midi Texturizado com Deslizamento. A peça não se encontra disponível para venda e esgotou no site da Farfetch, marca de acessórios de luxo no Brasil. Na época, a peça custava R$ 8.797.

No dia do aniversário de Sasha, seu marido aproveitou a data especial para compartilhar uma declaração. "Você é de longe o coração mais incrível que eu conheci em toda minha vida, viver ao seu lado é o maior presente que eu poderia ganhar. Te amo pra todo sempre Sa", escreveu.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A DECLARAÇÃO DE JOÃO FIGUEIREDO PARA SASHA:

"Uma vez um amigo me disse que o dia do nosso nascimento, é Deus contando pro mundo que não teria o mundo sem a gente. Isso faz muito sentido quando eu penso em você. Pelo menos o meu mundo fez muito mais sentido quando você chegou nele… com amor, cor, muita graça, alegria, beleza, cumplicidade e se eu for citar tudo que você acrescenta, escreveria um livro. Você é de longe o coração mais incrível que eu conheci em toda minha vida, viver ao seu lado é o maior presente que eu poderia ganhar. Te amo pra todo sempre Sa, só te desejo muito paz, alegria e saúde pra eu continuar vendo você colorindo a vida por muuuuiitos e muitos anos. Te amo, parabéns"