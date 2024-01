Ronaldo Fraga sobre nova geração da moda: 'Me alumbra e me assombra'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ronaldo Fraga fala sobre unir paixões por beleza e sustentabilidade em novo projeto

Ronaldo Fraga une paixões por beleza e sustentabilidade em nova linha de cosméticos. Em entrevista à CARAS Brasil, o estilista fala sobre o projeto e a nova geração da moda, além de refletir sobre seu passado e futuro profissional: "Me alumbra e me assombra".

"Independente da profissão que eu escolhesse, eu sabia que a exerceria como forma de entender e revelar o Brasil que o Brasil não conhece. Os impactos foram maiores do que eu esperava, visto que uma nova geração de designers seguem caminhos abertos pela minha geração", declara Ronaldo Fraga .

"O Brasil continua sendo a minha grande referência de inspiração e pesquisa pelo que me alumbra e me assombra. Mas o país mudou e nos impõe novos desafios e, consequentemente, à moda", acrescenta o estilista.

Em parceria com a Ziel, marca de upcycling beauty da empresária Ana Lucia Koff, Ronaldo Fraga reforça a paixão por beleza e sustentabilidade com a nova identidade visual para linha de cosméticos. "Sempre tive um conceito de moda para além da roupa, discutindo questões caras e urgentes do nosso tempo. Sendo assim, beleza e sustentabilidade tem tudo a ver com essa forma de pensar e fazer moda".

"A moda sempre incorre no erro de repetir o passado ou tentar advinhar o futuro e raramente se vê como um documento de registro do presente. Desde a minha primeira coleção, época em que a palavra sustentabilidade nem existia na moda, eu já falava disso. Portanto, acredito que essa parceria nasce do reflexo de uma carreira construída nesse lugar", pondera Ronaldo Fraga, que iniciou carreira no mundo da moda na década de 1990.

Com o foco no presente, o artista entrega o que o público pode esperar de seus próximos passos: "Nunca fiz planos para o futuro. Me interessa o hoje e o agora. Sigo no propósito de entendimento da moda como um vetor cultural e documento do tempo vivido. Cada vez mais, pretendo estabelecer diálogo da moda com outras frentes". "Acredito que esse seja o segredo: manter o mesmo brilho nos olhos, mesmo diante de um mundo caduco", finaliza o estilista.