Ready To Wear - Verão 24/São Paulo - Mateus Cardoso

A alfaiataria na sua melhor versão!

Nas passarelas da 56ª edição da SPFW brilha um novo talento. O estilista mineiro Mateus Cardoso (26) reinventa a alfaiataria de forma magistral com uma coleção que desafia os limites tradicionais e obsoletos de cartilhas antiquadas de estilo ao desconstruir elementos masculinos clássicos e incorporá-los com elegância e com ousadia ao guarda-roupa feminino.

Cardoso demonstra maestria na arte da alfaiataria, transformando itens convencionais em peças mais modernas, sofisticadas e inovadoras com uma abordagem que desafia os estereótipos das “roupas de

homem” ou “roupas de mulher”. Ele propõe uma moda que celebra a individualidade e sua coleção é um manifesto contra a rigidez dos conceitos de gênero. Elementos de feminilidade são todos cuidadosamente integrados em suas criações e tornam suas peças híbridas de uma maneira orgânica, sem grandes intervenções ou rupturas.

As suas peças exibem volumes arrojados, tons profundos e uma quebra de seriedade muito bem-vinda quando tratamos da alfaiataria moderna que, na coleção do estilista, se mostra fresca, jovial e ainda assim repleta de uma elegância atualizada. Pequenos detalhes tornam sua alfaiataria ainda mais distanciada da obviedade a exemplo do decote de um top sem alça trabalhado como se fosse uma pequena lapela, da camisa social clássica colocada na frente da silhueta em vez de ser vestida da maneira comum, da calça clochard com um franzido dramático no cós, das camisas brancas com os seus ombros estruturados e amplificados, do styling ousado e repleto de beleza e sofisticação. Cardoso mostrou uma coleção desejável, possível, a despeito de suas interferências perspicazes, e cosmopolita.