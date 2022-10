'Por essa nem o futuro esperava': Gkay surpreende com bolsa em formato de galo

Após viralizar com a icônica bolsa em formato de pombo, Gkay surpreendeu os seguidores com uma maior ainda e em formato de galo

Gkay (29) não cansa de surpreender os seguidores com as suas aquisições diferentonas do mundo da moda. Dessa vez, a influenciadora e humorista resolveu dar uma segunda chance para a famosa bolsa de pombo, que foi quebrada acidentalmente pelo influenciador Lucas Rangel (25), da marca JW Anderson, que vale 5 mil reais e que já foi utilizada também pela atriz Sarah Jessica Parker (57).

Nesta segunda-feira, dia 17, Gkay chamou Lucas para gravar um vídeo e apareceu com a novidade do momento: uma bolsa em formato de galo! A bolsa é bem maior que a anterior e é feita de couro, de um lado na cor preta e do outro branca. O vídeo, postado a poucos minutos, já conta com inúmeros comentários e brincadeiras dos seguidores. “Quem não tem pomba, caça com galo”, disse uma seguidora. “Eu carregando minhas amigas por aí para não me sentir só”, disse outra.

A dona da Farofa mais famosa do Brasil escreveu na publicação: "Por essa nem o futuro esperava." E nós podemos dizer que os próximos passos de Gkay no mundo fashion são sempre inimagináveis.

Gkay revela vontade de ser mãe

Durante a tarde do último domingo, dia 16, Gkay respondeu uma pergunta de um seguidor e revelou a vontade de ser mãe. Ela apareceu emocionada nos stories e disse que ser mãe é o maior sonho da sua vida, mais especificamente, ser mãe de gêmeos!

A humorista legendou a publicação escrevendo: "Eu tenho certeza que vai ser a minha maior realização! Não sei nem descrever".