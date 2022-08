Patrícia Poeta exibe silhueta e estilo em vestido listrado para o 'Encontro'

Apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao apostar em vestido listrado colado para o 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 13h03

A apresentadora Patrícia Poeta (45) arrasou em mais uma combinação para o programa Encontro! Para comandar a atração nesta terça-feira, 02, a apresentadora global apostou em uma combinação colorida e discreta, esbanjando elegância e beleza.

Usando um vestido listrado com cores neutras, justinho e um salto alto, a empresária fez poses no cenário e com seus convidados do dia. Além das suas madeixas alongadas e onduladas na ponta.

"No ritmo da nova música. O tempo de amar é agora... É ou não é, plateia?! E que 2 mulheres incríveis recebemos hoje. Maravilhosas! Que energia boa! Beijo grande! E até amanhã", celebrou ela na legenda do registro.

Nos comentários, os internautas admiraram a apresentadora na atração e não deixaram de destacar o seu estilo. "Maravilhosa como sempre", escreveu uma fã. "Você é chiquérrima! Amo seu estilo", falaram outros. "Está arrasando sempre! Amei o vestido", disse um terceiro.

Ainda durante o programa Encontro, Patricia Poeta surpreende ao falar o nome de Sílvio Santos (91) durante conversa sobre a novela Pantanal.

