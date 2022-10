Paolla Oliveira exibe corpo escultural ao usar conjunto de veludo

Paolla Oliveira escolheu conjunto de veludo vinho que valorizou ainda mais seu corpo escultural para evento da Rede Globo

CARAS digital Publicado em 28/10/2022, às 16h48

A atriz Paolla Oliveira (40) deixou os seus seguidores de boca aberta nesta sexta-feira, dia 28. Ela publicou algumas fotos do look escolhido para marcar presença em um evento mediado pela Rede Globo, que aconteceu na noite anterior, dia 27. No auge de seus 40 anos, a atriz de ‘Cara e Coragem’, elegeu um conjunto de cropped e saia longa, com uma senhora fenda, todo de veludo feito na cor vinho. Essa produção valorizou o corpão da musa e deixou em evidência seu tanquinho e as pernas torneadas.

Além disso, um rabo de cavalo baixo, muito elegante, e maxi brincos fecharam com chave de ouro esse visual. “Noite de festa, arte, parcerias, muita conversa e experiências”, escreveu Paolla na legenda da publicação. É óbvio, que a atriz recebeu uma chuva de elogios nos comentários. “Uma deusa”, “Diva que fala”, “Olha você não brincou na hora que escolheu ser linda viu”, foram alguns dos comentários dos seus fãs.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira esbanjam beleza e amor nas redes

Paolla também gosta de usar as redes sociais para publicar cliques românticos, junto com o namorado, Diogo Nogueira. Sua última foto com o amado chamou atenção dos seguidores: “Um chamego pra começar a semana”, escreveu a atriz.

Na foto, o casal aparece posando para a foto com os rostos colados enquanto são iluminados pela luz do sol.