Naomi Campbell e Paris Hilton já brilharam nas passarelas do SPFW; relembre

Conhecido como o maior evento de moda da América Latina, o São Paulo Fashion Week 2023 acabou de abrir as portas e já tem causado o maior burburinho para os amantes do mundo fashion. Recheado de celebridades, a principal semana de moda do Brasil já contou com grandes nomes internacionais como Naomi Campbell e Paris Hilton.

A top model britânica esteve no Brasil em 2003 e foi o maior sucesso. Na época, ela foi contratada para desfilar pela Rosa Chá, marca de roupas de praia. Com seu caminhar espetacular, Naomi deu um brilho a mais para dois modelos de maiô de frente única.

A modelo gostou tanto das terras tupiniquins, que no ano seguinte ela retornou ao país para fazer um segundo desfile para a mesma marca, iniciando um ótimo relacionamento com o público brasileiro. Na ocasião, ela abriu o desfile usando um vestido curtinho preto, uma capa preta e branca e sandália prata, deixando claro qual seria a tendência que iria pegar nos próximos meses.

A socialite Paris Hilton também já passou pelo SPFW. Apaixonada pelo Brasil, a loira esteve no SPFW por dois anos seguidos. Em 2010 ela desfilou para a coleção de verão da Triton e, logo em seguida, retornou para exibir os looks de inverno da mesma marca.

Naomi Campbell e Paris Hilton no SPFW (Foto: Getty Images)

EX-BBBS DOMINAM AS PASSARELAS

Em tempo, os ex-participantes da última temporada do Big Brother Brasil estão arrasando nos desfiles da SPFW. Nomes como Fred Nicácio, Gabriel Santana e Tina Calamba foram vistos no desfile da grife Isaac Silva, que teve sua passarela montada na Ocupação 9 de Julho.

Participantes de outras edições do programa também estiveram presentes nos bastidores da semana de moda em São Paulo. O professor João Luiz Pedrosa, que participou do BBB 21, prestigiou o desfile da grife Isaac Silva e foi fotografado nos bastidores. Além dele, a ex-participante do BBB 21Thais Braz compareceu ao desfile da grife Igor Dadona.