Marina Ruy Barbosa usa look transparente e de grife no valor de R$ 23,7 mil em evento com outros famosos

Marina Ruy Barbosa foi apresentadora de um evento e brilhou com look transparente e de grife, no valor de R$ 23,7 mil

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 08h00

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) esbanjou sofisticação aos seus seguidores na noite desta quarta-feira, 2, ao mostrar seu look assinado pela grife Gucci, composto por um cropped branco com grandes ombreiras e uma saia preta toda rendada, deixando suas pernas à mostra. Ela completou o visual com luvas feitas do mesmo tecido, e um grande brinco verde.

O top da atriz é avaliado no site da grife em cerca de R$ 11,5 mil e o brinco em pouco mais de R$ 9,7 mil. Já as luvas são encontradas na revenda por R$ 2,5 mil. Mesmo sem o valor da saia e sapatos, o valor do look passa dos R$ 23,7 mil.

Marina escolheu este look para uma festa que aconteceu na noite de terça-feira, 1. Além dela, famosos como Isabelle Drummond (28), João Guilherme (20), Lívian Aragão (23) e Schynaider Moura (34) também marcaram a presença na celebração.

Marina Ruy Barbosa exibe bumbum empinado em vestido justíssimo e arrasa

Marina Ruy Barbosa surgiu arrasadora para um evento da Globo na última quinta-feira, 27. Em sua rede social, a ruiva compartilhou fotos exibindo a produção para o momento e impressionou com tanta beleza.

Na sacada de um prédio, ela fez várias poses e esbanjou seu corpaço escultural em diversos ângulos. A atriz então chamou a atenção ao empinar suas curvas no local.

Usando um vestido verde neon com brilhos bem colado ao corpo, Marina Ruy Barbosa ostentou seu bumbum com classe e arrancou elogios dos seguidores.

"Upfront", falou sobre o evento da Globo. Nos comentários da publicação, ela logo foi coberta de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Perfeita", exclamaram outros.